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سكب مواد بترولية على سور كورنيش الإسكندرية الأثري

تحرير:محمد مجلي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
كورنيش الإسكندرية - صورة أرشيفية
كورنيش الإسكندرية - صورة أرشيفية
فوجىء أهالي الإسكندرية بتشويه السور التاريخي لكورنيش المدينة الأثري، والذي يمتد من منطقة السلسلة بكامب شيزار مرورا بمحطة الرمل وصولا إلى المنشية، بزيوت المحركات والشحوم ما يمنع الجلوس عليه، وعبر السكندريون عن غضبهم الشديد إزاء هذا الإجراء مطالبين بفتح تحقيق موسع في الواقعة، ما يحرم أبناء المحافظة من الجلوس على سور الكورنيش، لافتين إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها سكب مواد بترولية على سور الكورنيش، فيما قام عمال شركة النظافة بنهضة مصر بعملية تنظيف للسور.
وقال أحمد شحاتة مساعد رئيس قطاع النظافة الحضارية بالشركة، إنه بناءً على الشكاوي التي تم رصدها، فجر اليوم الثلاثاء، بمعرفة المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر والمسؤولة عن أعمال النظافة بمحافظة الإسكندرية، والتي تفيد بإلقاء مجهولين زيوت وشحوم على سور الكورنيش بداية من منطقة محطة الرمل وحتى منطقة الأزاريطة.وأضاف
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اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
حركة- المحافظين

83 حركة في تاريخ مصر.. هل يكفي تغيير المحافظين لحل الأزمات؟

«مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء»، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المحافظين الجدد ونوابهم، خلال اجتماعه معهم الأربعاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا عليهم بضرورة استغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

«لسوء التخزين».. ضبط أكثر من 16 طن أغذية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بأبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 طن، و 200 كجم أغذية لسوء التخزين، وكذلك إعدام 50 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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فتح-تابوت

الآثار: الكشف عن 3 توابيت خشبية من الأسرة الـ18 بالقرنة

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية، برئاسة الدكتور فريدريك كولان والتابعة لجامعة "ستراسبورج" والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في الكشف عن ثلاثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وعبارة عن صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.
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زاهي حواس: إعلان سبب وفاة توت عنخ آمون للعالم 2020

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، اليوم الإثنين، إنه في عام 2020 سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه. واستعرض حواس الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الاسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان.
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3 مشروعات وكشف أثري جديد.. المصريون ينتظرون ديسمبر

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن افتتاح 3 مشروعات أثرية وهي متحف الغردقة وقصر البارون والمعبد اليهودي بالإسكندرية. وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة لإعلان تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، أن الكشف الجديد لخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة يؤكد عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تم لأول مرة الكشف عن مومياوات لأشبال أسود وتمثال من الخشب للمعبودة "نيت" وهي إله مرتبطة بالغزل والنسيج في صان الحجر، إلى جانب جعران كبير الحجم و75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز.
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أستاذ آثار: المصريون قدسوا 16 حيوانًا أبرزهم البقرة وأبو قردان

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن المصريين القدماء لم يعبدوا الحيوانات، ولكن كانوا يقدسون صفات محددة فيها كالشجاعة والذكاء والقوة والحنان. وقال بدران، اليوم السبت، بمناسبة إعلان وزارة الآثار كشف أثري يضم مجموعة من الحيوانات المحنطة بجبانة سقارة، إن المصريين القدماء لم يقدسوا كل أنواع الحيوانات، وإنما كان الاختيار يقع على أنواع محددة من خلال مجموعة من العلماء والكهنة، وعند توافر الشروط المطلوبة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتقام الاحتفالات العظيمة في المعبد الخاص به.
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