حراك العراق يوجه بوصلة الكتل لاختيار خليفة عبد المهدي

بعد استقالة رئيس الوزراء العراقي تم الحديث عن أسماء كثيرة لتولي الحكومة المقبلة، في ظل الاشتراطات الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي فى العملية السياسية في العراق
بدأ العراق رحلة البحث عن رئيس الحكومة الجديد، وأصبحت هذه الخطوة هي الشغل الشاغل للشارع العراقي المنتفض، حيث يترقب العراقيون تحديد هذه الشخصية، نظرا لأن منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعد أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
وبعد أكثر من شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد.
ثم تأتي مرحلة تشريع قانون جديد للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبَل البرلمان الجديد، والآن تتجه كل الأنظار إلى اختيار خليفة عبد المهدي.
مواصفات محددة
بدأت الكتل السياسية في العراق مباحثاتها بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء بعد استقالة
ثم تأتي مرحلة تشريع قانون جديد للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبَل البرلمان الجديد، والآن تتجه كل الأنظار إلى اختيار خليفة عبد المهدي.
مواصفات محددة
بدأت الكتل السياسية في العراق مباحثاتها بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، إلا أن ساحات الاحتجاج ستلعب دورًا حاسما في توجيه بوصلة الكتل السياسية نحو اختيار رئيس وزراء جديد، بتظاهراتها الضاغطة، وقدرتها على فرض خياراتها في القرارات السياسية.
ويطالب الحراك بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد.
ويطالب المحتجون بتولي شخصية مستقلة سدة الحكم بعيدًا عن الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد.
إلا أن حامد عباس، النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يرى أن الدعوات إلى ترشيح شخصية مستقلة "شبه مستحيل، كونه سيحتاج على الأقل إلى سنة كاملة لفهم العمل السياسي، وطريقة التعامل مع المشكلات الداخلية والإقليمية، كالتوازن في العلاقات بين إيران وأمريكا، فضلًا عن اطّلاعه على الوضع الاقتصادي العراقي، الذي يمثل أغلب المشكلات".
وجرى الحديث عن أسماء كثيرة لتولي الحكومة المقبلة، في ظل الاشتراطات الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي فى العملية السياسية في العراق، ومنها المستشار في الحكومة العراقية والوزير السابق علي الشكري، وكذلك النائب عزت الشابندر، الذي نفى خبر ترشح اسمه، وعدة أسماء أخرى.
ويبدو أن البرلمان والزعماء السياسيين سيكونون أمام ضغط شعبي هائل لاختيار رئيس وزراء جديد، خاصة مع تأييد مرجعية السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهذا الخيار، فضلًا عن المطالبات الواسعة من المتظاهرين والأوساط السياسية.
من جانبه قال النائب في البرلمان عن تحالف "القوى العراقية" مقدام الجميلي، إنه بالنسبة لموضوع اختيار البديل لرئيس الوزراء، وقع أكثر من 125 نائبا في البرلمان العراقي على شروط اختيار رئيس الوزراء.
وأكد الجميلي أن الشروط هي أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلا وغير متحزب، وأن يكون أكاديميا ولا يكون من الذين اشتركوا فى العملية السياسية كجهة تنفيذية خلال الفترة الماضية، ولا يحمل جنسيتين، وأن يكون موجودا ومقيما في البلد منذ فترة طويلة.
وسوف يتم التصويت على شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل، وهذا القرار سيرسل إلى رئاسة الجمهورية.
من اختصاص الشعب
كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التحالف الصدري مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان، أعلنت مقاطعة اجتماعات الكتل السياسية الخاصة باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بديل عن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وقالت الكتلة في بيان: "تحالف (سائرون) يعلن عدم حضوره أي اجتماعات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لعادل عبد المهدي؛ لأن الأمر من اختصاص الشعب والمتظاهرين".
وسبق أن أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.
وبعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتزامه تقديم استقالة حكومته للبرلمان، طالب مقتدى الصدر باختيار رئيس جديد للحكومة في العراق، عن طريق الاستفتاء الشعبي.
ومع البحث عن بديل لعادل عبد المهدي، وفتح الباب أمام الكتل النيابية لتسمية خلفه، فإن مواقف تلك الكتل ورد الشارع الرافض لأي اسم على الساحة السياسية حاليا، يزيدان من ضبابية المشهد وتعقيدات الوضع.