رياضة

جوارديولا: لا أريد لاعبين في يناير.. وسيلفا سيرحل

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
لا يخطط بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير المقبل، لكنه قال إنه يجب على النادي تجديد التشكيلة في نهاية الموسم الجاري. ولم يضم سيتي بديلا للمدافع كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام جوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي. وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن جوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.
وقال جوارديولا للصحفيين: "لا أريد أي لاعب في يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع (في الصيف). نيكولاس (أوتامندي) استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز، وذلك كل شيء". وأكد جوارديولا أنه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم، بينما أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل،
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جوارديولا: سأرحل عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

لا يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سببا لما تناولته تقارير بأنه ليس سعيدا في النادي الإنجليزي وربما تراوده فكرة عدم الاستمرار مع الفريق. وقال جوارديولا: "لماذا على الناس أن تعتقد أني لست سعيدا هنا؟ لأننا خسرنا في أنفيلد أو لأننا خسرنا 3 مباريات حتى الآن في الموسم؟ هذا سبب غريب ليقال إني لست سعيدا أو راضيا عن وجودي هنا، وسأرحل حين أشعر أن فريقي لا يتبع طريقتي ليقدم في أنفيلد الأداء الذي ظهر به، في هذه اللحظة سأقول: يا للهول! أفتقد فريقي. وبعد ذلك قد أتواصل مع رئيسي في العمل وأقول: ربما علينا أن نجتمع لنتحدث".
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بعد البداية القوية.. رودجرز يرفض رحيل نجوم ليستر

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، رفضه التام لرحيل أي من لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيبدأ في شهر يناير المقبل، قائلا إنه إذا كانت هناك نية للتغيير، فستكون بشراء لاعبين جدد، وقاد رودجرز، الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي، ليستر إلى المركز الثاني في البريميرليج برصيد 26 نقطة من 12 مباراة متأخرًا بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر، وباع الفريق مدافعه هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، ولا يريد رودجرز التخلي عن أساس تشكيلته، إذ يسعى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
بيب-جوارديولا

هل سيعاقب جوارديولا بعد تعليقاته الساخرة من الحكام؟

لن يواجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أي إجراء من اتحاد كرة القدم بسبب سلوكه أثناء هزيمة فريقه بنتيجة 3- 1 أمام ليفربول. وكان جوارديولا غاضبًا من العديد من القرارات التي صدرت ضد سيتي في ملعب "أنفيلد"، بما في ذلك لمسة يد مُحتملة ضد ترينت ألكساندر أرنولد قبل وقت قصير من هدف ليفربول الافتتاحي. وصاح المدير الفني لفريق سيتي صيحة أخرى بسبب لمسة يد جديدة من ألكساندر أرنولد في الشوط الثاني، حيث صرخ مرتين في الحكم الرابع مايك دين على خط التماس.
مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
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