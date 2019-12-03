رياضة

المسابقات تعاقب ميتشو وعواد ومحمود علاء

شهد تقرير لجنة المسابقات باتحاد الكرة الخاص ببعض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري الممتاز عقوبات على بعض اللاعبين والمدربين
تحرير:كريم أحمد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز والذي تضمن معاقبة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك بغرامة قدرها 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وإنبي التي جمعت بين الفريقين يوم 25 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، كما أعلنت اللجنة إيقاف محمد عواد حارس الزمالك ومحمود علاء زميله بالفريق مباراة واحدة بعد حصولهما على الإنذار الثالث في المباراة.
وجاءت العقوبات التي أعلنتها إدارة المسابقات بالجبلاية والخاصة ببعض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري الممتاز كالتالي: 1- مباراة المقاولون العرب مع أسوان التي أقيمت يوم 23/ 11/ 2019: - توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول للملعب
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