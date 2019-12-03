المسابقات تعاقب ميتشو وعواد ومحمود علاء

شهد تقرير لجنة المسابقات باتحاد الكرة الخاص ببعض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري الممتاز عقوبات على بعض اللاعبين والمدربين
أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز والذي تضمن معاقبة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك بغرامة قدرها 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وإنبي التي جمعت بين الفريقين يوم 25 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، كما أعلنت اللجنة إيقاف محمد عواد حارس الزمالك ومحمود علاء زميله بالفريق مباراة واحدة بعد حصولهما على الإنذار الثالث في المباراة.
وجاءت العقوبات التي أعلنتها إدارة المسابقات بالجبلاية والخاصة ببعض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري الممتاز كالتالي:
1- مباراة المقاولون العرب مع أسوان التي أقيمت يوم 23/ 11/ 2019:
- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول للملعب
وجاءت العقوبات التي أعلنتها إدارة المسابقات بالجبلاية والخاصة ببعض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري الممتاز كالتالي:
1- مباراة المقاولون العرب مع أسوان التي أقيمت يوم 23/ 11/ 2019:
- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول للملعب في الشوط الثاني.
- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول للملعب في الشوط الثاني.
2- مباراة إنبي مع الزمالك التي أقيمت يوم 25/ 11/ 2019:
- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لعدم حضور المؤتمر الصحفي.
- إيقاف اللاعب/ محمود علاء الدين محمود (الزمالك) مباراة واحدة؛ لحصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف اللاعب/ محمد حسين عواد موسى (الزمالك) مباراة واحدة؛ لحصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف اللاعب/ رامي محمد صبري منصور (إنبي) مباراة واحدة؛ لحصوله على الإنذار الثالث.
3- مباراة مصر للمقاصة مع حرس الحدود التي أقيمت يوم 26/ 11/ 2019:
- إيقاف اللاعب/ مصطفى جمال عبدالمجيد (حرس الحدود) مباراة واحدة؛ لحصوله على الإنذار الثالث.
4- مباراة إف سي مصر مع وادي دجلة التي أقيمت يوم 26/ 11/ 2019:
- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
5- مباراة طنطا مع سموحة التي أقيمت يوم 27/ 11/ 2019:
- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .
- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها " 50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها "20000 جنيه" "عشرون ألف جنيه"؛ لنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.
6- مباراة المقاولون العرب مع الجونة التي أقيمت يوم 29/ 11/ 2019:
- إيقاف اللاعب/ محمود أبو السعود زكي محمد (المقاولون العرب) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
- توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه"؛ لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
7- طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي التي أقيمت يوم 28/ 11/ 2019:
- إيقاف اللاعب/ أحمد مجدي الحسيني محمود (الإنتاج الحربي) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.
بينما لم يتضمن التقرير أي عقوبات بشأن مباراة سموحة وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف، كما تقام مباراتان مؤجلتان من مباريات الجولة الخامسة غدا الأربعاء بمواجهتي الإسماعيلي مع طنطا على استاد الإسماعيلية وحرس الحدود مع الاتحاد السكندري والتي ستقام على استاد المكس بالإسكندرية.