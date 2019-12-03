الطيب: نولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير التغطية التأمينية لجميع طلابنا

تحرير:محمد فتحي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

أحمد الطيب

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، إذ قال الطيب، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من طلاب الأزهر، مؤكدين أن العمل جاري على وضع كافة الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع طلاب الأزهر،