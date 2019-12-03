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الطيب: نولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير التغطية التأمينية لجميع طلابنا

تحرير:محمد فتحي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، إذ قال الطيب، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.
من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من طلاب الأزهر، مؤكدين أن العمل جاري على وضع كافة الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع طلاب الأزهر،
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اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
حركة- المحافظين

83 حركة في تاريخ مصر.. هل يكفي تغيير المحافظين لحل الأزمات؟

«مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء»، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المحافظين الجدد ونوابهم، خلال اجتماعه معهم الأربعاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا عليهم بضرورة استغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

«لسوء التخزين».. ضبط أكثر من 16 طن أغذية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بأبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 طن، و 200 كجم أغذية لسوء التخزين، وكذلك إعدام 50 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الصحة النفسية ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.
احمد-الطيب (1)

أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
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