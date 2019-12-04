كسر العمود الفقري.. ألم الظهر يخفي وراءه أمراضا أخرى

قد يبدو الشعور بالألم في أي مكان من ظهرك نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر، ولكن قد تكون مشكلة خطيرة في القلب؛ لذا يجب الذهاب إلى الطبيب عند زيادة الألم

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

آلام الظهر

تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نشعر بها، وتنتج عن بعض الحالات المرضية؛ مثل هشاشة العظام، أو مشكلات العمود الفقري، أو آلام الرقبة التى تؤثر أيضًا فى الظهر. وعلى الجانب الآخر، تقول بعض الأبحاث الطبية إن آلام الظهر قد تكون علامة على مرض خطير؛ على سبيل المثال: آلام الأمعاء، والمثانة، والنوم لفترات طويلة، وغيرها من الأعراض الأخرى. لذا يجب التعامل مع آلام الظهر على أنها ليست عرضا عابرا، وإنما تخبئ وراءها أمراضا أخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".

تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نتعرض لها يوميا، وتحدث نتيجة العظام الضعيفة أو القيام بتمارين شاقة، ولكن في كثير من الأحيان، تحدث آلام الظهر نتيجة بعض الحالات النادرة؛ لذا يجب التعامل مع أعراض آلام الظهر بحرص شديد، لتجنب الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، وفى ما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى