كسر العمود الفقري.. ألم الظهر يخفي وراءه أمراضا أخرى

قد يبدو الشعور بالألم في أي مكان من ظهرك نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر، ولكن قد تكون مشكلة خطيرة في القلب؛ لذا يجب الذهاب إلى الطبيب عند زيادة الألم
تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نشعر بها، وتنتج عن بعض الحالات المرضية؛ مثل هشاشة العظام، أو مشكلات العمود الفقري، أو آلام الرقبة التى تؤثر أيضًا فى الظهر. وعلى الجانب الآخر، تقول بعض الأبحاث الطبية إن آلام الظهر قد تكون علامة على مرض خطير؛ على سبيل المثال: آلام الأمعاء، والمثانة، والنوم لفترات طويلة، وغيرها من الأعراض الأخرى. لذا يجب التعامل مع آلام الظهر على أنها ليست عرضا عابرا، وإنما تخبئ وراءها أمراضا أخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نتعرض لها يوميا، وتحدث نتيجة العظام الضعيفة أو القيام بتمارين شاقة، ولكن في كثير من الأحيان، تحدث آلام الظهر نتيجة بعض الحالات النادرة؛ لذا يجب التعامل مع أعراض آلام الظهر بحرص شديد، لتجنب الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، وفى ما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى
تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نتعرض لها يوميا، وتحدث نتيجة العظام الضعيفة أو القيام بتمارين شاقة، ولكن في كثير من الأحيان، تحدث آلام الظهر نتيجة بعض الحالات النادرة؛ لذا يجب التعامل مع أعراض آلام الظهر بحرص شديد، لتجنب الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، وفى ما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى آلام الظهر:
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إجهاد العضلات أو الأربطة: قد يؤدي الضغط الشديد المتكرر أو الحركة غير المتوقعة (المفاجئة) إلى إجهاد عضلات الظهر، فإذا كانت عضلاتك ضعيفة، فإن إجهادها بانتظام يمكن أن يسبب تشنجات عضلية مؤلمة.
التهاب المفاصل: يمكن أن تؤثر هشاشة العظام فى عظام جسمك، حتى العمود الفقري وعظام الحوض؛ ما يؤدي إلى آلام في أسفل الظهر.
تحدث آلام الظهر الحادة نتيجة بعض المحفزات المحددة؛ على سبيل المثال: الإصابة أو الجراحة، أما الآلام المزمنة التي تستمر لأكثر من 3- 6 شهور، فربما وراءها حالة مرضية نادرة. وفى ما يلي بعض الحالات التي يكون أحد أعراضها آلام الظهر:
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1- النوم لساعات طويلة
غالبًا ما يحدث الألم الذي يصيبك فى أثناء الليل من خلال وضع نوم خطأ، أو تمزق في العضلات نتيجة حركة مفاجئة، ومع ذلك إذا قمت بتغيير وضع النوم ولم تتحسن، فأنت تعاني من مشكلة في العمود الفقري. وعلى الجانب الآخر، تتمثل الأسباب المحتملة فى وجود ورم أو عدوى في العمود الفقري، حيث تسبب الأورام أيضًا أنواعًا أخرى من آلام الظهر؛ لذا قم بزيارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا واجهت أيا من هذه الأعراض "الحمى وفقدان الوزن غير المبرر، وتغير وظائف المثانة وعادات الأمعاء"، إضافة إلى النزيف، ووجود كتل في الظهر.
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2- ألم في الظهر يصعب تحديده
قد يبدو الشعور بالألم في أي مكان من ظهرك نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر، ولكنها قد تكون مشكلة خطيرة في القلب. في الواقع، إذا كان ألمك لا يمكن تحديده، سواء كان في العضلات أو المفاصل، فقد تواجه المراحل الأولى من الأزمة القلبية، خاصة عند وصول الآلام إلى الصدر، فإذا واجهت أيا من هذه الأعراض، فيجب الذهاب إلى الطبيب على الفور:
حرقان في الصدر.
آلام في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم؛ مثل الرقبة والفك والكتف والذراعين والظهر.
التعرق.
الغثيان.
ضيق في التنفس.
إعياء.
3- إصابة في العمود الفقري
يمكن أن يكون ألم الظهر المتكرر لدى الأفراد الذين تعرضوا لحادث أو يعانون من هشاشة العظام مؤشرا على كسر في العمود الفقري.
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لذا يجب الانتباه جيدًا إلى الأعراض التي تظهر عليك، ولا بد من الفحوصات الدورية، للاطمئنان على صحتك، ولتجنب حدوث مضاعفات، فآلام الظهر تعالج من خلال تناول المسكنات أو القيام ببعص التمارين العلاجية، كما يمكنك شراء وسادة علاجية توضع أسفل الظهر، للشعور بالراحة فى أثناء النوم، ولتخفيف الآلام أيضًا.
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