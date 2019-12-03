«لسوء التخزين».. ضبط أكثر من 16 طن أغذية في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

هشام مسعود

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بأبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 طن، و 200 كجم أغذية لسوء التخزين، وكذلك إعدام 50 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأة غذائية بأبو كبير لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وخطر داهم بها على الصحة العامة.كما قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة للمرور