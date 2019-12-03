سولسكاير يؤكد عدم خوفه من الإقالة في اليونايتد

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

أولي جونار سولسكاير

«لا، الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة، وأنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت». بتلك الكلمات أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عدم خوفه من الإقالة، وذلك قبل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مانشستر غدًا الأربعاء رفقة توتنهام، لمواجهة الشياطين الحمر في الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي.

وتابع: "عانينا من الكثير من التعادلات، وبعض الهزائم، أنا لست سعيدًا، أعرف أنه بإمكاننا تقديم ما هو أفضل، وبدورنا نعمل بقوة، ويساعدنا هذا العمل على التطور، ولكن حتى الآن لم نخرج بالنتائج التي نستحقها". وواصل: "أتحدث مع الإدارة باستمرار، والأمر لا يتعلق بموقف يحدث يحتاج للمناقشة بصورة مفاجئة، بل نحن نتحدث