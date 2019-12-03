رياضة

سولسكاير يؤكد عدم خوفه من الإقالة في اليونايتد

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
«لا، الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة، وأنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت». بتلك الكلمات أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عدم خوفه من الإقالة، وذلك قبل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مانشستر غدًا الأربعاء رفقة توتنهام، لمواجهة الشياطين الحمر في الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي.
وتابع: "عانينا من الكثير من التعادلات، وبعض الهزائم، أنا لست سعيدًا، أعرف أنه بإمكاننا تقديم ما هو أفضل، وبدورنا نعمل بقوة، ويساعدنا هذا العمل على التطور، ولكن حتى الآن لم نخرج بالنتائج التي نستحقها". وواصل: "أتحدث مع الإدارة باستمرار، والأمر لا يتعلق بموقف يحدث يحتاج للمناقشة بصورة مفاجئة، بل نحن نتحدث
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سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
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مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
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مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
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