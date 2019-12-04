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دراسة: الشخير خلال فترة الحمل يضع طفلك في مخاطر

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
بعد يوم عمل طويل، كل ما نحتاج إليه هو الذهاب إلى المنزل، للحصول على القدر الكافى من النوم، واستعادة الطاقة التي تجعلنا ننجز أعمالنا في اليوم التالي، لكن يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم بشكل جيد، نتيجة وجود إضاءة أو كوابيس، وإذا كان شريكك يصدر أصواتا فى أثناء النوم (الشخير)، فمن المؤكد أنك لن تحصل على ليلة نوم هادئة. وقالت بعض الأبحاث والدراسات، حسبما صرح الموقع الهندي "times of india"، إن الشخير فى أثناء فترة الحمل يضع الجنين في خطورة بالغة، ولكن لماذا؟
وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيغان أن الشخير فى أثناء الحمل يمكن أن يكون ضارا بصحة طفلك الجديد، فتم عمل دراسة على 1673 امرأة خلال الثلث الأول من الحمل، وكشفت النتائج عن أن الأمهات اللاتي كُن يشخرن لأكثر من ثلاث ليالٍ في الأسبوع، كانت لديهن مخاطر ولادة أطفال صغار في الحجم. ويرجع الشخير فى أثناء الحمل
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كسر العمود الفقري.. ألم الظهر يخفي وراءه أمراضا أخرى

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