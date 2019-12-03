تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

شعبان عبد الرحيم

شيعت بعد عصر اليوم الثلاثاء، بمشاركة شعبية واسعة جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة، إذ كان في مقدمة الحضور الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وأشرف زكي نقيب الفنانين، والمطرب محمود الليثي، ومنير مكرم، ومجموعة كبيرة من أقارب الفنان الراحل. من جانبه، قال الفنان عبدالباسط حمودة في تصريحات صحفية: «خبر وفاة صديق عمري شعبان عبدالرحيم كان بمثابة صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي فهو من أطيب الفنانين الذين عرفتهم طوال حياتي، وكان يعشق الفن والغناء لدرجة كبيرة».

وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة.ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات