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تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
شيعت بعد عصر اليوم الثلاثاء، بمشاركة شعبية واسعة جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة، إذ كان في مقدمة الحضور الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وأشرف زكي نقيب الفنانين، والمطرب محمود الليثي، ومنير مكرم، ومجموعة كبيرة من أقارب الفنان الراحل. من جانبه، قال الفنان عبدالباسط حمودة في تصريحات صحفية: «خبر وفاة صديق عمري شعبان عبدالرحيم كان بمثابة صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي فهو من أطيب الفنانين الذين عرفتهم طوال حياتي، وكان يعشق الفن والغناء لدرجة كبيرة».
وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة.ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات
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شعبان-عبد-الرحيم-(1)

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
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استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

استقرت الحالة الصحة للفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لارتفاع ضغط دم تم نقله على اثرها الى المستشفي لعمل الفحوصات اللازمة. وقال طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسقيين إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية يتابع الحالة لحظة بلحظة فور عودته من أمريكا، موضحا أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى منزله الليلة.
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هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في مصر

وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الفنان هيثم شاكر ليكون داعما لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية وستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان، ثم جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها. هيثم شاكر قد تم تكريمه بعد إحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة. طرح هيثم مؤخرا ألبوم "معرفة قديمة" الذي حقق منذ انطلاقه نجاحا كبيرا، حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes.
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شعبان-عبد-الرحيم-(1)

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
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