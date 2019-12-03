مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

انهيار عقار- أرشيفية

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.

وتمكنت مباحث قسم مصر القديمة، من ضبط "أ. س"، 45 عاما، وبمواجهته بالتحريات أقر بشراء 12 عرقًا خشبيًا من مالك العقار بمبلغ 650 جنيهًا، بقصد استخدامها في "تعريشة سقف" أعلى عربة الفول ملكه، وقيامه بإرسال "عاملين" للعقار لحمل العروق الخشبية، وتسليمها له. وتم ضبط "ه. ب" 35 عاما، عامل، و"أ. م" 32 عاما، عامل،