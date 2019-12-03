رضا عبد العال: جماهير الزمالك شايلة الهم والغم والأسى (حوار)

«أتمنى تدريب الأهلى والزمالك.. وحلمى قيادة الفراعنة للتتويج بالمونديال.. وتركى آل الشيخ عرف يلاعب مصر كلها.. وأظهر فساد وعيوب الكرة المصرية»

تحرير:كريم مليم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

«تميز أداؤه فى الملعب بتغير حركته واتجاهه سريعا جدا وتميز كذلك بدقة تمريراته التى تجعل المهاجمين دائمًا صوب المرمى، هذا بالإضافة إلى مهارته الفائقة فى المراوغة، وبدأ لعب كرة القدم فى سن 10 سنوات، وانتقل إلى نادى النيل للأدوية، أحد فرق الدرجة الأولى فى التسعينيات حتى أتم عامة الـ22، ثم انضم للزمالك مقابل 3 آلاف جنيه فى موسم 1987–1988، واستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات، وبعد نهاية موسم 1992–1993، قرر الرحيل والانتقال لغريمه التقليدى الأهلى مقابل 625 ألف جنيه -وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت-».. هو رضا عبد العال نجم المنتخب الوطنى والزمالك والأهلى السابق.

الخطيب إداريًّا ضعيف.. ومرتضى منصور لازم يبعد عن فريق الكرة أنا «نمبر وان» التحليل.. ولما أتكلم فى الكرة لازم الناس تسمع الجناينى لا يصلح لرئاسة الجبلاية.. ومافيش مدرب محلى يستحق قيادة الفراعنة «ماكنتش نجار مسلح».. وسِبت الزمالك بسبب المؤامرة وجود محمد بركات مجاملة.. ومساعدو

الخطيب إداريًّا ضعيف.. ومرتضى منصور لازم يبعد عن فريق الكرة



أنا «نمبر وان» التحليل.. ولما أتكلم فى الكرة لازم الناس تسمع



الجناينى لا يصلح لرئاسة الجبلاية.. ومافيش مدرب محلى يستحق قيادة الفراعنة



«ماكنتش نجار مسلح».. وسِبت الزمالك بسبب المؤامرة



وجود محمد بركات مجاملة.. ومساعدو البدرى «أونطة»



أتمنى المنظومة تنضف من السماسرة ورؤساء الأندية الدخلاء



شوقى غريب غير قادر على تحقيق إنجاز فى طوكيو



المجاملات لن تنفع حسام البدرى.. وهايمشى «بدرى بدرى»

«التحرير» تواصلت مع رضا عبد العال، لإجراء حوار معه للحديث عن العديد من الملفات من بينها تتويج المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم، والأداء الضعيف للمنتخب الأول تحت قيادة البدرى، وإلى نص الحوار..





- فى البداية.. ما تقييمك لأداء منتخب مصر تحت 23 عامًا بقيادة شوقى غريب؟

منتخب شرفنا وأسعدنا، عقب إخفاق المنتخب الأول فى كأس الأمم الإفريقية 2019، التى أقيمت فى مصر، وعقب الأداء الضعيف فى مواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.



المنتخب الأوليمبى استطاع أن يعيد الأمل والبسمة لجماهير مصر، وأتمنى عقب تأهلهم لأوليمبياد طوكيو 2020 والتتويج بكأس الأمم تحت 23 عامًا، أن يكون هناك تخطيط سليم بعيدا عن العواطف، وأن يتم خوض تصفيات كأس الأمم 2021 بمشاركة المنتخب الأوليمبى، لأنهم قادرون على تأهلنا وتصدرنا للمجموعة، إلى جانب محمد صلاح (نجم ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الشناوى (حارس مرمى النادى الأهلى)، ومحمد عواد (حارس مرمى نادى الزمالك)، وبعد ذلك ستكشف لنا الأيام من يستحق الانضمام إليهم، وسيكون الباب مفتوحا للجميع، لكن حرام أن نهمش دور المنتخب الأوليمبى الذى حقق البطولة والإنجاز.





- رأيك فى ضم 3 عناصر كبار للمنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021؟

ضم 3 عناصر كبار، سيصنع ثقلا للمنتخب الأوليمبى، لكن لا يجب أن يأتوا ليلعبوا على حساب لاعبين أفضل منهم، وأنا لو مكان شوقى غريب، سأختار محمد صلاح فقط، لأنه الوحيد الذى يستحق والباقى مستواهم «واقع»، وعلى سبيل المثال مستوى محمود علاء (مدافع نادى الزمالك) وأحمد حجازى (مدافع نادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) الآن لا يؤهلهما للذهاب مع الفراعنة إلى طوكيو.





- هل شوقى غريب قادر على تحقيق إنجاز مصرى جديد فى الأوليمبياد؟

شوقى غريب غير قادر على تحقيق إنجاز فى طوكيو، لكن هو صاحب الإنجاز فيجب أن يذهب مع المنتخب، لكن لو أردنا تحقيق الحلم لا بد أن يختلف التفكير، ويتم التعاقد مع مدرب أجنبى محترم.





- هل حسام البدرى قادر على إصلاح ما حدث فى مواجهتى كينيا وجزر القمر؟

اختيارات حسام البدرى مليئة بالمجام?ت، وكلها بعيدة عن أرض الواقع، بدليل اختياره لمحمود وحيد (الظهير الأيسر للنادى الأهلى) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (جناح أفيس البرتغالى) وحسام حسن (مهاجم سموحة)، وإذا استمر البدرى فى اختياراته المليئة بالمجام?ت فسيرحل «بدرى بدرى»، ولن ينفعه أحد.





- كيف ترى عطاء الثنائى محمد الننى وأحمد حسن "كوكا" مع الفراعنة؟، وهل مستواهما يؤهلهما للعب فى المنتخب؟

مستوى الننى وكوكا لا يؤهلهما للعب مع الفراعنة، والثلاثى مصطفى محمد (مهاجم الزمالك) وأحمد ياسر ريان (مهاجم الجونة) وصلاح محسن (مهاجم الأهلى) أفضل من كوكا، ولا أفهم لماذا يتم ضمهم لصفوف المنتخب.





- من الأصلح لمنتخب مصر.. المدرب المحلى أم الأجنبى؟

لا يوجد مدرب محلى يصلح الآن لقيادة الفراعنة، بدليل جميع المرشحين السابقين يسقطون مرارًا وتكرارًا فى الدورى، وأتمنى أن يقود اليونانى تاكسيس جونياس مدرب وادى دجلة، المنتخب الوطنى مستقبلا.







- رأيك فى وجود محمد بركات مديرا للمنتخب الوطنى؟

وجود بركات مجاملة، ومساعدو حسام البدرى فى جهاز المنتخب الوطنى «أونطة» لأن لا أحد منهم له رأى إلا البدرى، واتحاد الكرة جاء به تحت مسمى التوازنات.





- أفضل 3 مدربين مصريين وأجانب فى الدورى؟

لا يوجد أى مدرب مصرى، لأننا لا نملك كوادر، ولأن لا أحد يريد تثقيف نفسه، والأفضل فى الدورى الثنائى تاكسيس جونياس (مدرب وادى دجلة)، والسويسرى رينيه فايلر (مدرب الأهلى)، لأنهما يمتلكان فكرا وبصمة واضحين.





- كيف ترى أداء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى؟

الرجل المناسب ليس فى المكان المناسب، وعمرو الجناينى لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة.. نحن نريد رئيسا ابن المهنة مثل حسن شحاتة، لأنه «أيقونة»، ويجب أن يختار هو المدربين والأجهزة الفنية، كما أرى أن المعلم هو الأصلح لرئاسة الجبلاية.





- رضا عبد العال يفضل أن يكون منصب مدير الكرة لاعبا سابقا أم شخصية إدارية؟

الأهم فى شخصية مدير الكرة أن يتعامل بشكل صارم مع اللاعبين، وغير مطلوب منه أى فنيات أو تشكيل.. ولكن أنا ضد أن يكون لاعب الكرة إداريا، لأن مهامه الأساسية يجب أن تكون التدريب والتحليل.





- متى سيكون هناك تخطيط واضح للمنتخبات المصرية؟

حين يكون حسن شحاتة المستشار الفنى للكرة المصرية.





- هل يوجد منافسة قوية فى الدورى؟

لا توجد أى منافسة هذا الموسم.. والأهلى الأقرب للتتويج بالدورى.





- كيف ترى تقنية الفيديو؟.. وهل ستحل مشكلات التحكيم فى الكرة المصرية؟

تقنية الفيديو رائعة، وستحل مشكلات كثيرة فى الكرة المصرية.





- ماذا عن تقييمك للسويسرى رينيه فايلر مع الأهلى؟

فايلر مدرب محترم ويمتلك شخصية قوية وفكرا ومتمكن، كما أنه استطاع أن يصنع الفارق مع الكثير من اللاعبين، على رأسهم الثنائى رمضان صبحى وجونيور أجايى.





- رأيك فى رمضان صبحى؟.. وهل الأفضل له أن يستمر فى الأهلى أم يعود للاحتراف؟

حرام موهبة مثل رمضان صبحى تستمر فى مصر، ولا بد أن يعود للاحتراف.





- ماذا عن رأيك فى صلح تركى آل الشيخ ومحمود الخطيب؟

«ماليش دعوة».





- كيف يعود صالح جمعة؟

صالح جمعة لا بد أن يتعامل معاملة خاصة، وهو يحتاج لتعامل نفسى، وألا يتم وضعه تحت ضغط.





- رأيك فى فنرة الصربى ميتشو مع الزمالك؟

ميتشو «ماعندوش فكرة»، وجماهير الزمالك شايلة الهم والغم والأسى، وميتشو لم يقدم أى شىء منذ توليه المسئولية، ولا يوجد لقاء خاضه الفريق تحت قيادته بشكل جيد سوى لقاء بيراميدز فى نهائى الكأس، والفضل يرجع فى هذا اللقاء للجماهير.





- كيف ترى تعامل مرتضى منصور مع المدربين فى الزمالك؟.. وهل أخطأ بعدم استمرار جروس؟

مرتضى منصور تعاقد مع أفضل وأغلى مدرب، ولكن المدرب فشل، وفى النهاية مرتضى منصور «مش مغسل وضامن جنة»، ورئيس النادى لا يدرب ولا يضرب مدربين، وجروس «ما أسوأ من ستى إلا سيدى».







- هل تواصل أحد فى الزمالك معك للوجود فى القناة؟

ذهبت وقابلت مرتضى منصور لكن «ماحصلش نصيب»، والحمد لله «مش أنا الخسران».





- رأيك فى مجلسى محمود الخطيب ومرتضى منصور وتعاملهما مع الأزمات؟

محمد الخطيب كان لاعب كرة لا يتكرر، لكن كرئيس مجلس إدارة ضعيف جدا عكس ما كنا نتوقعه، لأنه كان لاعبا فذا ولا بد أن تكون قراراته فذة مثل موهبته.



مرتضى منصور كان أحسن رئيس ناد، لكن بعد إخفاقات فريق الكرة الأخيرة والاختيارات، يجب أن يعيد حساباته ويأتى بأهل المهنة من أجل اختيارات اللاعبين والمدربين، ولا يتدخل فى قراراتهم وأن يبتعد عن فريق الكرة خلال الفترة الحالية.. «كفاية كده جماهير الزمالك الله يكون فى عونهم».





- هل المصرى وبيراميدز قادران على تحقيق إنجاز مصرى فى كأس الكونفيدرالية؟

المصرى وبيراميدز قادران على تحقيق الإنجاز والتتويج بالكونفيدرالية، لأنهما يمتلكان مدربين جيدين، وأتمنى أن يتوج أحدهما بالبطولة، وتعود مصر للهيمنة على كل البطولات فى القارة، ويجب أن نستغل تتويجنا بكأس الأمم تحت 23 عامًا.





- كيف ترى سقوط الزمالك والأهلى فى الجولة الأولى من دورى الأبطال؟

لقاء النجم الساحلى التونسى والأهلى كان قويا فنيا وتكتيكيا، وأيمن أشرف السبب فى هزيمة الأحمر، وفايلر أثبت أنه مدرب قوى وظهر ذلك فى اللقاء من خلال تغييراته وقراءته للمباراة.



كما أرى أن فايلر قادر على قيادة الأهلى للتتويج بدورى الأبطال، لأن الأحمر ظهر بشخصية كبيرة فى لقاء النجم عكس الفترات السابقة حين كان الفريق يلعب خارج مصر، وهذا اللقاء أظهر أن فايلر مدرب فاهم مش حافظ زى لاسارتى.



وسقوط الزمالك بثلاثية أمام مازيمبى، أكد أن ميتشو لازم يرحل، ولم أر منه حتى الآن جملا تكتيكية وأسلوب لعب عكس فايلر مع الأهلى.





- تفسيرك لتراجع مستوى بعض اللاعبين فى الزمالك وتهديد البعض بالرحيل؟

لا بد من رحيل أمير مرتضى منصور عن منصب المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، طالما أنه فقد السيطرة على اللاعبين.



لا يجب أن نصنع أبطالا من بعض اللاعبين، طارق حامد كان موجودا حين سقط الفريق برباعية أمام جورماهيا الكينى، وخسرنا أكثر من مرة فى وجوده، كما أنه إذا أراد أن يغادر النادى فليغادر.



وعبد الله جمعة الذى يحتاج إلى 10 ملايين فى السنة، كم كان يتقاضى فى المصرى وإنبى؟! غير أننى غير مقتنع بعبد الله جمعة من الأساس، إذا ركز البعض سنجد أنه كان السبب فى أغلب الأهداف التى سكنت شباك الزمالك.





- كيف ترى مستوى بيرميدز هذا الموسم مع ديسابر؟

بيراميدز لن يكرر ما قدمه الموسم الماضى، لأنه كان يمتلك شخصا يحرك كل شىء، وكان «يلاعب مصر كلها» وهو تركى آل الشيخ، الذى استطاع أن يظهر فساد وعيوب الكرة المصرية، والفساد الموجود فى اتحاد الكرة ولجنتى الحكام والمسابقات.





- كيف ترى أداء المحترفين المصريين فى الخارج؟

لا يوجد أحد استطاع أن يقدم مستوى مميزا باستثناء محمد صلاح فقط، ولم أشاهد تريزيجيه.





- هل محمد صلاح قادر على التتويج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا؟

أتمنى ألا يحصل أى نوع من المؤامرة على محمد صلاح لصالح السنغالى ساديو مانى أو الجزائرى رياض محرز.





- هل الجماهير ستعود مرة أخرى للمدرجات فى المسابقات المحلية؟

أتمنى عودة الجماهير للمدرجات، لأنهم السبب فى فوز المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم تحت 23 عامًا.





- ما كواليس تعاقدك مع بلدية المحلة؟

منذ العام الماضى تواصل معى المسؤولون، وكان الفريق حينها ينافس على الصعود للدورى الممتاز، لكن رفضت وطلبت أن يكون التعاقد مع بداية الموسم، وبعد ذلك تواصل معى محمود الشامى ومصطفى الشامى، وقالا لى: «حرام موهبة زيك تبقى فى البيت مقارنة بالموجودين على الساحة، وتعال جرب الفرقة وشوف ولو عجبتك كمل»، ولقيت فى عناصر جيدة فى الفريق فتمت الموافقة.





- متى ستكون بدايتك الحقيقية فى التدريب؟

عندما يتم تنظيف منظومة الكرة من السماسرة ورؤساء الأندية الدخلاء على كرة القدم.





- أنت مدرب ومحلل ومقدم برامج.. هل تمثل مقولة «صاحب بالين كداب» أم ترى أنها شطارة؟

«اللى أنا ماشى فى ده كله سلك واحد، اللى هو كرة القدم اللى أنا بافهم فيها.. أنا رقم واحد فى التحليل علشان كنت مدربا ولاعب كرة ماكنتش نجار مسلح.. ولما أتكلم فى الكرة لازم الناس تسمع».





- لماذا تعاملت الجماهير معك فى الفترة الأخيرة على أنك عراب؟

«فى الأول كانوا مفكرين إنى باهرّج ودمى خفيف وواخد المسألة فتحة صدر، وعندما أصبح كلامى يتحقق غيّروا وجهة نظرهم، وقالوا علىّ عراب وملك التوقعات، وفى الآخر الموضوع رؤية فنية بحتة».





- أين كانت أحلى فترات حياتك كلاعب؟.. ولماذا تركت الزمالك وذهبت للأهلى؟

أنا زملكاوى 100%، وتركت القلعة البيضاء بسبب المؤامرة، وأحلى فترات حياتى كلاعب كانت فى الأهلى والزمالك، ولا يوجد فرق بين القطبين.





- فى النهاية.. ما حلم حياة رضا عبد العال؟

أتمنى تدريب الأهلى والزمالك، وحلمى أن أكون مدرب منتخب مصر فى نهائى كأس العالم ونتوج باللقب.