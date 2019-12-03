كيف جاءت أصوات محمد صلاح في جائزة البالون دور؟

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

محمد صلاح

حصد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي أقيم على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الإثنين. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز في المركز الرابع.

وجاءت أصوات صلاح كالتالي: المركز الأول: اليمن، مدغشقر، كازاخستان، إقليم برمودا، مصر. المركز الثاني: تنزانيا، مقدونيا، كوسوفو، أندورا، الكاميرون. المركز الثالث: السنغال، جنوب السودان، أوكرانيا، ماكاو، فلسطين، موزمبيق، جزر كوك، غينيا، ليبيريا، غينيا الاستوائية، العراق، بلجيكا، جيبوتي، الكونغو،