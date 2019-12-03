فلسطين: 100 أسير من ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

الأسرى داخل سجون الاحتلال_ارشيفية

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 100 أسير ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية، إذ قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك في اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

من جهة أخرى، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، من تراجع الحالة الصحية لكل من الأسيرين محمود أبو خرابيش، ومحمد الطوس، القابعين في معتقل "ريمون"، وذلك في ظل استمرار إهمال أوضاعهما الصحية والاستهتار بحياتهما.وفي سياق آخر، أفادت الهيئة بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا بإضراب مفتوح عن