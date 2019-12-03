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فلسطين: 100 أسير من ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
الأسرى داخل سجون الاحتلال_ارشيفية
الأسرى داخل سجون الاحتلال_ارشيفية
ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 100 أسير ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية، إذ قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك في اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.
من جهة أخرى، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، من تراجع الحالة الصحية لكل من الأسيرين محمود أبو خرابيش، ومحمد الطوس، القابعين في معتقل "ريمون"، وذلك في ظل استمرار إهمال أوضاعهما الصحية والاستهتار بحياتهما.وفي سياق آخر، أفادت الهيئة بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا بإضراب مفتوح عن
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السودان

23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
مظاهرات في تونس

«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
مستوطنين

244 مستوطنًا بحكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، إذ وفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين الإسرائيليين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم- أن 196 مستوطنا بينهم 97 طالبا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
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