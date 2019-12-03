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الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
الفريق قايد صالح
الفريق قايد صالح
أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
وأضاف قايد: «أن تلك الاستراتيجية لا غاية لها سوى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه وعلى سكينة شعبه»، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري استحسن بشدة وبارك المواقف التي عبرت عنها المؤسسة العسكرية بكل وضوح ومنذ بداية الأزمة وحتى اليوم.وشدد على أن الشغل الشاغل للجيش هو تأمين الجزائر أرضا وشعبا وحفظ استقرارها
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23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
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فلسطين: 100 أسير من ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال

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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
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«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.
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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
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الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
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الجزائر: العسكريون سيدلون بأصواتهم في الانتخابات بالزي المدني

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزي المدني، إذ أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.
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لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
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