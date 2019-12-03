جريمة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق مركب صيد برأس غارب

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
حريق مركب - أرشيفية
حريق مركب - أرشيفية
لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، إثر نشوب حريق هائل بمركب صيد بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب، إذ كان المركب قادمًا من مواني السويس، في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر. السلطات الملاحية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا باشتعال النيران في مركب صيد مما تسبب في اندلاع النيران بالمركب واحتراقه بالكامل، ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، فيما نجحت الأجهزة المختصة في انتشال الضحايا، تم السيطرة على الحريق بواسطة معدات شركات البترول، والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.

وزار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المصابين في حادث حريق المركب، ووجه المحافظ، تعليماته لمديرية الصحة وإدارة المستشفى الرعاية اللازم للمصابين، وتم إيداعهم قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام.

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مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
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المشدد 10 سنوات لمتهم باغتيال النائب العام

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما، وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.
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ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.
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السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
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4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة برأس غارب

شهدت منطقة الكيلو 40، بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة- رأس غار بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا إلى مستشفى الغردقة العام بواسطة سيارتي إسعاف لتلقى العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن المصابين من أسرة واحدة وهم (أب وأم وطفلاهما)، وتبين من الفحص الأولى أن حالتهم مستقرة، وأنهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة فى الجسم، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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