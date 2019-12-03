مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق مركب صيد برأس غارب

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

حريق مركب - أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، إثر نشوب حريق هائل بمركب صيد بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب، إذ كان المركب قادمًا من مواني السويس، في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر. السلطات الملاحية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا باشتعال النيران في مركب صيد مما تسبب في اندلاع النيران بالمركب واحتراقه بالكامل، ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، فيما نجحت الأجهزة المختصة في انتشال الضحايا، تم السيطرة على الحريق بواسطة معدات شركات البترول، والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.