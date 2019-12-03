23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

السودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وقال، إن عددا من المسئولين توجهوا إلى موقع الحادثة في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووالي الخرطوم الفريق أحمد عابدون ؛ للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.وأوضح أن الحريق حدث نتيجة لانفجار "تانكر للغاز" (اسطوانة ضخمة محمولة على شاحنة نقل) كان