رياضة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
بلدية المحلة
بلدية المحلة
حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
كما حقق فريق غزل المحلة الفوز على الرجاء، بهدفين نظيفين، سجل أشرف سيد، هدف التقدم، وأضاف خالد رسلان الهدف الثاني، ليرفع الغزل رصيده إلى 14 نقطة، في مركز الصدارة، وتوقف رصيد الرجاء عند 12 نقطة في المركز الرابع. وفاز دمنهور على دكرنس بهدفين نظيفين، سجلهما عمار شرف وأحمد العوضي، ليرفع دمنهور رصيده إلى
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فان دايك - كلوب ‎

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
محمد صلاح

كيف جاءت أصوات محمد صلاح في جائزة البالون دور؟

حصد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي أقيم على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الإثنين. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز في المركز الرابع.
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الترسانه‎

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ64 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر التي تقام خلال الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر الحالي حتى السبت 23 من الشهر نفسه، كما أعلنت إدارة المسابقات عن إجراء قرعة دور الـ32 للبطولة في الواحدة من ظهر الأحد المقبل 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور مندوبي أندية القسم الممتاز والأندية المتأهلة إلى هذا الدور. وكانت إدارة المسابقات قد قررت إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، وقامت بتحديد مواعيد مباريات هذا الدور من البطولة، التي ستقام عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
علاء عبدالعال

رسميًّا.. علاء عبدالعال مديرًا فنيًّا لبتروجيت

أعلن نادي بتروجيت رسميًّا، عن تولي علاء عبدالعال القيادة الفنية للفريق البترولي، في الفترة المقبلة، عقب رحيل محمد عودة من منصبه، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، قائلا: "قرر مجلس إدارة بتروجيت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجيت إلى الدوري الممتاز بعزيمة وإخلاص وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجيت.
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