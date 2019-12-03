بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

بلدية المحلة

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.

كما حقق فريق غزل المحلة الفوز على الرجاء، بهدفين نظيفين، سجل أشرف سيد، هدف التقدم، وأضاف خالد رسلان الهدف الثاني، ليرفع الغزل رصيده إلى 14 نقطة، في مركز الصدارة، وتوقف رصيد الرجاء عند 12 نقطة في المركز الرابع. وفاز دمنهور على دكرنس بهدفين نظيفين، سجلهما عمار شرف وأحمد العوضي، ليرفع دمنهور رصيده إلى