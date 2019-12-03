رياضة

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
فان دايك ويورجن كلوب
فان دايك ويورجن كلوب
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
وأضاف المدير الفني الألماني خلال تصريحاته: "فان دايك قدم موسما أكثر من رائع، وهكذا يرى الجميع، ربما يكون ليونيل ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي، لقد فاز بست كرات ذهبية". وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بجائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
محمد صلاح

كيف جاءت أصوات محمد صلاح في جائزة البالون دور؟

حصد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي أقيم على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الإثنين. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز في المركز الرابع.
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ليونيل ميسي (11)

ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
ليونيل ميسي (11)

تقرير إسباني: مورديتش يسلم الكرة الذهبية لميسي

كشف تقرير صحفي إسباني أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، سيكون حاضرًا حفل الكرة الذهبية الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش هو من سيُسلم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الجائزة السادسة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن ميسي ضمن التتويج بالجائزة، التي تفصله عنها فقط ساعات قليلة، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
فان-دايك‎

كلوب: فان ديك الأحق بالكرة الذهبية

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أحقية تتويج المدافع فيرجيل فان ديك بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هذا العام، وذلك في ظل وجوده في قائمة الـ30 المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والكثير من زملائه في ليفربول، ومنهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى أليسون، وذلك بعد أن توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي.
ارسنال

برشلونة يشعر بالندم للتفريط في موهبة آرسنال

تشعر إدارة برشلونة بحالة من الندم الكبير، بسبب تفريطها في التعاقد مع صفقة قد تمثل مستقبل العملاق الكتالوني في السنوات المقبلة، وذلك لصالح آرسنال الإنجليزي، وكان البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مهاجم آرسنال الواعد، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه أفلت من جدران البلوجرانا إلى قلعة الجانرز، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارتينيلي خاض فترة اختبار مع برشلونة ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قبل أن يوقع مع آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الأخير.
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