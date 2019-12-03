كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

فان دايك ويورجن كلوب

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.

وأضاف المدير الفني الألماني خلال تصريحاته: "فان دايك قدم موسما أكثر من رائع، وهكذا يرى الجميع، ربما يكون ليونيل ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي، لقد فاز بست كرات ذهبية". وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بجائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة