مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف اكرامي الدفاع: ياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين الشحات وسط الملعب: وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ وحسام عاشور وعمار حمدي الهجوم: وليد أزارو ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسين السيد ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وصلاح محسن وجيرالدو. وبدأ

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:-

حراسة المرمى: شريف اكرامي

الدفاع: ياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين الشحات

وسط الملعب: وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ وحسام عاشور وعمار حمدي

الهجوم: وليد أزارو

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسين السيد ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وصلاح محسن وجيرالدو.

وبدأ بني سويف مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم، بالفوز على سوهاج (2-1) بفضل ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل فريق.

وواجه بني سويف في الدور التمهيدي الثاني، فريق المنيا، وفاز بني سويف على المنيا برباعية نظيفة، ثم واجه في الدور التمهيدي الثالث عرب الرمل وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.