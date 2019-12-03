رياضة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
الأهلي
الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
  وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:- حراسة المرمى: شريف اكرامي الدفاع: ياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين الشحات وسط الملعب: وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ وحسام عاشور وعمار حمدي الهجوم: وليد أزارو ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسين السيد ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وصلاح محسن وجيرالدو. وبدأ
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يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مران الأهلي.. نزلة برد تبعد سليمان وغياب جمعة وهاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في كأس مصر، بدأ المران بعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز في المرحلة المُقبلة والتركيز على مباراة الغد، ويجب على اللاعبين إثبات ذاتهم. وخضع اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة، شملت تدريبات لرفع اللياقة البدنية.
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رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.
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