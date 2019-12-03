ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)
تحرير:محمد أبو زيد٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
قوات الشرطة - أرشيفية
ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.
بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
كما تم استهداف مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح، وحال مداهمة مسكنه استشعر بقدوم القوات فر هاربا.
أسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وتبين أن قيمة المضبوطات 3,180,000 ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي الغربية والمنوفية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك العقاقير على متعاطيها.
بعد رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي تبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية خيانة أمانة، محكوم عليه غيابيا فى قضية إيصال أمانة.
بتقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن المنوفية والغربية، تم ضبط المذكور حال استقلاله سيارة، في كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
بإرشاده تم ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وأسفر التفتيش عن ضبط 25180 قرصًا مخدرًا لعقار الترامادول، وماكينة تصنيع العقاقير المخدرة، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تصنيع الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات ونشاطه الإجرامي فى مجال تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.