ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

قوات الشرطة - أرشيفية

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم استهداف مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح، وحال مداهمة مسكنه استشعر بقدوم القوات فر هاربا. أسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وتبين أن قيمة المضبوطات 3,180,000 ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف جنيه تقريبا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية