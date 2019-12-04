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مفاجآت وصدمات.. تفاصيل ترشيحات جوائز «جرامي» 2020

«ليزو» الأكثر ترشحا لجوائز «جرامي» 2020.. «بيونسيه» تتصدر قائمة أفضل أداء للبوب المنفرد بأغنيتها Spirit.. منافسة قوية بين «بلاك بوماس» و«بيلى إيليش» على لقب الفنان الصاعد
تحرير:إسراء زكريا ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مفاجآت عديدة تحملها النسخة الـ62من حفل جوائز "جرامي"، حيث بدأت الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون المنظمة للحفل في وضع قوائم ترشيحاتها الأولى لهذه الدورة الجديدة، المقرر إقامتها في 26 من يناير المقبل، داخل مركز ستيبلز بولاية لوس أنجلوس، وستتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS الأمريكية. وتعد جوائز هذا الحفل إحدى أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم من خلاله تكريم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية، التى توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.
التقرير التالي يستعرض قائمة الترشيحات الأولى التي أعلنت عنها الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون المنظمة لحفل "جرامي" كشفت الأكاديمية المنظمة للحفل عن أبرز المرشحين للعديد من الجوائز، من بينهم الفنانة "ليزو" التي تعد مفاجأة هذا العام، كونها مرشحة لـ8 جوائز، أبرزها "أفضل أداء منفرد" و"جائزة العام" عن أغنيتها
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شعبان-عبد-الرحيم-(1)

تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة

شيعت بعد عصر اليوم الثلاثاء، بمشاركة شعبية واسعة جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة، إذ كان في مقدمة الحضور الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وأشرف زكي نقيب الفنانين، والمطرب محمود الليثي، ومنير مكرم، ومجموعة كبيرة من أقارب الفنان الراحل. من جانبه، قال الفنان عبدالباسط حمودة في تصريحات صحفية: «خبر وفاة صديق عمري شعبان عبدالرحيم كان بمثابة صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي فهو من أطيب الفنانين الذين عرفتهم طوال حياتي، وكان يعشق الفن والغناء لدرجة كبيرة».
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وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
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استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

استقرت الحالة الصحة للفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لارتفاع ضغط دم تم نقله على اثرها الى المستشفي لعمل الفحوصات اللازمة. وقال طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسقيين إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية يتابع الحالة لحظة بلحظة فور عودته من أمريكا، موضحا أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى منزله الليلة.
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بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
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