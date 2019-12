مفاجآت وصدمات.. تفاصيل ترشيحات جوائز «جرامي» 2020

«ليزو» الأكثر ترشحا لجوائز «جرامي» 2020.. «بيونسيه» تتصدر قائمة أفضل أداء للبوب المنفرد بأغنيتها Spirit.. منافسة قوية بين «بلاك بوماس» و«بيلى إيليش» على لقب الفنان الصاعد

تحرير:إسراء زكريا ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مفاجآت عديدة تحملها النسخة الـ62من حفل جوائز "جرامي"، حيث بدأت الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون المنظمة للحفل في وضع قوائم ترشيحاتها الأولى لهذه الدورة الجديدة، المقرر إقامتها في 26 من يناير المقبل، داخل مركز ستيبلز بولاية لوس أنجلوس، وستتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS الأمريكية. وتعد جوائز هذا الحفل إحدى أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم من خلاله تكريم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية، التى توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.

كشفت الأكاديمية المنظمة للحفل عن أبرز المرشحين للعديد من الجوائز، من بينهم الفنانة "ليزو" التي تعد مفاجأة هذا العام، كونها مرشحة لـ8 جوائز، أبرزها "أفضل أداء منفرد" و"جائزة العام" عن أغنيتها

كشفت الأكاديمية المنظمة للحفل عن أبرز المرشحين للعديد من الجوائز، من بينهم الفنانة "ليزو" التي تعد مفاجأة هذا العام، كونها مرشحة لـ8 جوائز، أبرزها "أفضل أداء منفرد" و"جائزة العام" عن أغنيتها Truth Hurt، ويأتى بعدها "بيلى إيليش"، ثم "ليل ناز إكس"، وكلاهما مرشح لـ6 جوائز، أبرزها "أفضل فنان صاعد"، إلى جانب النجمة الأمريكية "أليشيا كيز" التي اختارتها الأكاديمية لتقديم الحفل للسنة الثانية على التوالى؛ لتصبح بذلك أول سيدة موسيقية تظهر فى هذا الحدث مرتين.

وعلى الرغم من هذه المفاجآت، فإن الترشيحات حملت بعض الصدمات، أبرزها عدم ترشح النجمة "بيونسيه" سوى لـ4 جوائز، وهى "أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب"، و"أفضل أغنية مكتوبة للوسائل المرئية" عن أغنيتها Spirit من فيلم The Lion King، و"أفضل ألبوم لموسيقى البوب" عن ألبومها The Gift، كما لم يتم ترشيح فرقة الـB T S الكورية لأي جائزة هذا العام، على الرغم من نجاحها سابقا في حفل 2019.

ويترشح لجائزة أغنية العام كل من "ليدى جاجا"، بأغنية Always Remember Us This Way، و"بيلى إيليش" بأغنية Bad Guy و"تانيا توكر" بأغنية Bring My Flowers Now، ثم "تايلورسويفت" بأغنية Lovers.

وضمت قائمة أفضل ألبوم للعام كلا من ألبوم I’I لـ"بون إيفر"، وألبوم Norman Fucking Rockwell لـ"لانا ديل راى"، وكذلك ألبوم When We All Fall Asleep, Where Do We Go لـ"بيلى إيليش"، وThank U, Next لـ"أريانا جراند"، وI Used To Know Her لـ"هير"، و7 لـ"ليل ناز إكس"، وCuz I Love You لـ"ليزو".

وفى فئة أفضل تسجيل لهذا العام، شملت الترشيحات عدة أعمال، من بينها Hey, Ma لـ"بون إفر"، وBad Guy لـ"بيلى إيليش"، و7 Rings لـ"أريانا جراند"، وOld Town Road لـ"ليل ناز إكس"، وTruth Hurts لـ"ليزو"، وSunflower لـ"بوست مالون" و"سواي لي".

أما عن فئة أفضل فنان صاعد، فيتنافس عليها كل من "بلاك بوماس"، و"بيلى إيليش" التى تعد أصغر فنانة يتم ترشيحها فى جميع فئات جوائز الجرامي، وتلاها "ليل ناس إكس"، و"ليزو"، و"ماجى روجرز"، و"روزاليا"، و"تانك آند بانجاس"، و"يولا".

وعن فئة أفضل أداء بوب منفرد، استطاعت النجمة "بيونسيه" أن تتصدر قائمة المرشحين، عن أغنيتها Spirit، ويتنافس معها كل من "بيلى إيليش" بأغنية Bad Guy، و"أريانا جراند" عن أغنيتها 7 Rings، و"ليزو" عن أغنية Truth Hurts، و"تايلور سويفت" عن أغنيتها You Need To Calm Down، التى حققت نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحصدت نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

كما تصدرت أغنية Boy Friend لـ"أريانا جراند" قائمة ترشيحات فئة أفضل أداء للبوب الثنائى، وتلتها Sucker لـ"جوناس برازرز"، وOld Town Road لـ"ليل ناز إكس" و"بيلى راى سايرس"، وSeniorita لـ"شون مينديز" و"كاميلا كابيو".

وترشح لفئة أفضل ألبوم بوب صوتى تقليدى "أندريا بوتشيللى" بألبوم Si، و"مايكل بوبلى" بنسخة جيدة من ألبوم Love، و"إلفيس كوستيلو" و"إمبوسترز" بألبوم Look Now، و"جون ليجيند" بألبوم A Legendary Christmas، و"باربرا ستريسند" بألبوم Walls.

ويتنافس على فئة أفضل ألبوم بوب صوتى كل من "بيونسيه" عن ألبوم The Gift، و"بيلى إيليش" عن ألبوم When We All Fall Asleep, Where Do We، و"أريانا جراند" عن ألبوم Thank U, Next، و"إيد شيران" عن ألبوم No.6 Collaborations Project، و"تايلور سويفت" عن ألبوم Lover.