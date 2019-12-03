7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

الصحة تعد الدكتورة هالة زايد، صاحبة نصيب الأسد فى بورصة توقعات المغادرين من المنصب، لعدة أسباب أبرزها حالة الغضب العارمة تحت قبة البرلمان من أدائها وتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، مما دعا إلى تحديد موعد لاستجوابها. قطاع الأعمال مطالبات عديدة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال فى التعديل الجديد