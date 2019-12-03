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نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
إياد نصار
إياد نصار
توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان. 



مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
الفنان- محمد- خيري

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
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حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
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