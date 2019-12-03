نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

إياد نصار

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.