لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

هشام يكن

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.

هشام يكن هو لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، وشارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا.