جريمة

لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
هشام يكن
هشام يكن
قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
هشام يكن هو لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، وشارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
حريق- مركب- صيادين (3)

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق مركب صيد برأس غارب

لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، إثر نشوب حريق هائل بمركب صيد بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب، إذ كان المركب قادمًا من مواني السويس، في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر. السلطات الملاحية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا باشتعال النيران في مركب صيد مما تسبب في اندلاع النيران بالمركب واحتراقه بالكامل، ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، فيما نجحت الأجهزة المختصة في انتشال الضحايا، تم السيطرة على الحريق بواسطة معدات شركات البترول، والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (3)

مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
اغتيال النائب العام

المشدد 10 سنوات لمتهم باغتيال النائب العام

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما، وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.
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انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (3)

مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
تنقيب-عن-الاثار (2)

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.
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«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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