كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

كارتيرون

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

وأقيل الصربي ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتولى ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية