رياضة

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
كارتيرون
كارتيرون
وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
وأقيل الصربي ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتولى ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية
اقرأ المزيد
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يجتمع بالجهاز المعاون لكارتيرون

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأبيض، وذلك قبل بداية المران الجماعي، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء أعلن مساء أمس الإثنين تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق، وسامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، بينما وقع الاختيار على عمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وأبلغ مرتضى منصور الجهاز المعاون لكارتيرون، بعقد جلسة معه قبل قيادة أول مران الفريق اليوم والذي يعقبه الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الشرقية غدًا في دور ال32 بكأس مصر.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]