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بورصة التوقعات تطول 12 حقيبة.. والبرلمان: تعديلات وزارية واسعة خلال أيام

نواب الأغلبية يفتحون دفاتر وزيرة الصحة.. وخلاف على وزيرى التموين والتعليم.. مطالب برلمانية برئيس حكومة «محنك اقتصاديا» وتغيير السياسات قبل الأشخاص
تحرير:أحمد جاد ورشا عمار ومحمد محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
مجلس النواب
مجلس النواب
بورصة توقعات بدأت منذ أيام، في خضم تقارير تصدرها أعضاء من مجلس النواب، تتحدث عن تعديلات وزراية محتملة، المعلومات المتداولة، فإن عدد الحقائب المرشحة للتغيير لا يتجاوز 12 وزارة على الأكثر، نظرا لقيام العديد من الوزراء بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، أما الوزراء المتوقع رحيلهم فقد أنهوا بالفعل الكثير من الملفات المهمة، لكنهم لم يقوموا بالمهام المكلفين بها، بما يحقق رضا القيادة السياسية أو الشارع.
يقول صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن التعديل الوزارى، قد يطال أكثر من 10 حقائب وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التى تتعلق بالشأن الاقتصادى، مشيرا إلى أن المواطن نفسه لديه استشعار بالوزير الذى يعمل، والذى لا يعمل، رغم أن أى الحكومة تهدف لإحداث حالة من الرضا بين المواطنين.واتفق
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.
اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
حركة- المحافظين

83 حركة في تاريخ مصر.. هل يكفي تغيير المحافظين لحل الأزمات؟

«مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء»، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المحافظين الجدد ونوابهم، خلال اجتماعه معهم الأربعاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا عليهم بضرورة استغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
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اجتماع-الحكومة (1)

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
مجلس-النواب (1)

«النواب» يوصي بمراجعة معايير تحديد المباني المميزة

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن. وأوضح حمودة أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على 49 اقتراحا ويحيلها إلى الحكومة

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم الإثنين، موافقته على 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات. وجاءت الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس في جلسته التي ترأسها الدكتور علي عبد العال، كالتالي: إحلال وتجديد مبنى مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، سرعة تخصيص أراضي لشباب الخريجين بمشروع سهل الطينة (1740 فدانا) محافظة بورسعيد، توسعة محطة معالجة أبو زهرة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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