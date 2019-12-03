رياضة

نادي مصر يُطيح بالجونة من بطولة الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
نادي مصر
نادي مصر
تأهل فريق نادي إف سي مصر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة (4- 3) من ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة ليضرب الصاعد حديثًا إلى الممتاز موعدًا مع فريق وادي دجلة، الذي صعد إلى نفس الدور بفوز على بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
فريق الجونة، سيطر على مجريات اللقاء، في المقابل اعتمد نادي مصر على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة، ليفرض التعادل السلبي نفسه على الوقت الأصلي، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي، أضاع فريق الجونة، فرصة هدف محقق، بعد انفراد من أحمد ياسر ريان، نجح حارس نادي مصر في التصدى للكرة. وفي
اقرأ المزيد
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بني سويف

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- والجونة (6)

الأهلي في نزهة أمام بني سويف في الكأس

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات- الاهلى (6)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف في كأس مصر

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهة فريق بني سويف، غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر. وضمت القائمة كلا من: حسام عاشور- وليد سليمان- شريف إكرامي- أحمد فتحي- أيمن أشرف- مروان محسن- حسين الشحات- وليد أزارو- جيرالدو دا كوستا- عمار حمدي- حسين السيد- سعد الدين سمير- أحمد الشيخ- علي لطفي- محمود وحيد- ياسر إبراهيم- أليو ديانج- صلاح محسن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]