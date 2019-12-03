نادي مصر يُطيح بالجونة من بطولة الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

نادي مصر

تأهل فريق نادي إف سي مصر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة (4- 3) من ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة ليضرب الصاعد حديثًا إلى الممتاز موعدًا مع فريق وادي دجلة، الذي صعد إلى نفس الدور بفوز على بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

فريق الجونة، سيطر على مجريات اللقاء، في المقابل اعتمد نادي مصر على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة، ليفرض التعادل السلبي نفسه على الوقت الأصلي، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي، أضاع فريق الجونة، فرصة هدف محقق، بعد انفراد من أحمد ياسر ريان، نجح حارس نادي مصر في التصدى للكرة. وفي