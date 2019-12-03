رياضة

بعد سخرية سكولز من ملابسه.. مدرب آرسنال يرد

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
ليونجبرج
ليونجبرج
رد فريدريك ليونجبرج المدير الفني الحالي لفريق آرسنال الإنجليزي، على تصريحات سكولز التي سخر خلالها من ليونجبرج بسبب ملابسه؛ قائلا: "ليونجبرج في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نعم هو شيء في غاية الأهمية، الأمر جاء بسرعة، كانت البدلة ورابطة العنق حينها في التنظيف الجاف، لم أستطع تحضيرها". وكان سكولز أسطورة مانشستر يونايتد قد علق على ملابس فريدريك قائلا: "عليه أن يرتدي قميصا وربطة عنق ليظهر أنه منضبط، وهذه بداية ستكون رائعة له"، وواصل سكولز هجومه بأنه ليس الرجل الأصلح لقيادة آرسنال.
وأكمل ليونجبرج: "لقد شاهدت مدربين في الدوري الإنجليزي بملابس الملعب، ومدربين بـ"بدل"، وأخرى بجواكت، سأختار المرة القادمة ماذا سأرتدي". وأضاف ليونجبرج: "لم تأتِ بدلة الفريق علي مقاسي، لا أعتقد أن هذا أمر يفترض أن يناقش، وسأتأكد المرة المقبلة أن سكولز يعلم ماذا سأرتدي". وتطرق ليونجربج للحديث عن الجانرز،
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الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
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أرسنال - نوريتش سيتي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.
مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ أمام أستون فيلا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نورويتش سيتي نظيره أرسنال على ملعب كارو رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مواجهة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.
فريدي ليونجبرج

المدير الفني لأرسنال يوجه رسالة للجانرز

علق السويدي فريدي ليونجبرج، المدرب المؤقت لأرسنال ومساعد إيمري سابقًا، على توليه تدريب أرسنال، مشيرًا إلى أنه "شرف كبير". وقال ليونجبرج للموقع الرسمي للجانرز: "هو شرف عظيم، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي العظيم، سأحاول القيام بمهام جديدة". وأضاف: "أنا هنا لمساعدة النادي على قدر استطاعتي، وأحاول تهيئة أجواء جيدة في الفريق، ومع الجماهير، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي". وأكمل فريدي تصريحاته: "بالتأكيد أشعر بالثقة وإلا ما كنت قبلت المهمة، أشعر بأن النادي سيجتمع على قلب رجل واحد وسيرسم البسمة على شفاه المشجعين مرة أخرى".
إيمري (1)

بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .
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