بعد سخرية سكولز من ملابسه.. مدرب آرسنال يرد

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

ليونجبرج

رد فريدريك ليونجبرج المدير الفني الحالي لفريق آرسنال الإنجليزي، على تصريحات سكولز التي سخر خلالها من ليونجبرج بسبب ملابسه؛ قائلا: "ليونجبرج في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نعم هو شيء في غاية الأهمية، الأمر جاء بسرعة، كانت البدلة ورابطة العنق حينها في التنظيف الجاف، لم أستطع تحضيرها". وكان سكولز أسطورة مانشستر يونايتد قد علق على ملابس فريدريك قائلا: "عليه أن يرتدي قميصا وربطة عنق ليظهر أنه منضبط، وهذه بداية ستكون رائعة له"، وواصل سكولز هجومه بأنه ليس الرجل الأصلح لقيادة آرسنال.

وأكمل ليونجبرج: "لقد شاهدت مدربين في الدوري الإنجليزي بملابس الملعب، ومدربين بـ"بدل"، وأخرى بجواكت، سأختار المرة القادمة ماذا سأرتدي". وأضاف ليونجبرج: "لم تأتِ بدلة الفريق علي مقاسي، لا أعتقد أن هذا أمر يفترض أن يناقش، وسأتأكد المرة المقبلة أن سكولز يعلم ماذا سأرتدي". وتطرق ليونجربج للحديث عن الجانرز،