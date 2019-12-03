تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

تحرير:التحرير ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة - أرشيفية

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.

7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة