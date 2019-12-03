مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

وشهدت القائمة غياب الحارس محمد عواد، ومحمود علاء، بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، ولم يظهر مصطفى محمد مهاجم الفريق، فيما تواجد الناشئ يوسف محمود مواليد 99 لأول مرة في قائمة الفريق الأبيض. وجاءت قائمة الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام،