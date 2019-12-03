رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
وشهدت القائمة غياب الحارس محمد عواد، ومحمود علاء، بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، ولم يظهر مصطفى محمد مهاجم الفريق، فيما تواجد الناشئ يوسف محمود مواليد 99 لأول مرة في قائمة الفريق الأبيض. وجاءت قائمة الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام،
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الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
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كارتيرون (2)

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يجتمع بالجهاز المعاون لكارتيرون

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأبيض، وذلك قبل بداية المران الجماعي، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء أعلن مساء أمس الإثنين تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق، وسامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، بينما وقع الاختيار على عمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وأبلغ مرتضى منصور الجهاز المعاون لكارتيرون، بعقد جلسة معه قبل قيادة أول مران الفريق اليوم والذي يعقبه الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الشرقية غدًا في دور ال32 بكأس مصر.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
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