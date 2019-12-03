ريتشارليسون يمدد عقده مع إيفرتون حتى عام 2024

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

ريتشارليسون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تمديده لعقد ريتشارليسون، خط وسط التوفيز، حتى عام 2024، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاء في الإعلان تعليق من اللاعب صاحب الـ22 عامًا، حيث قال: "أخرج وأضع حياتي على المحك، أحاول أن أعرق الدماء والدموع لهذا النادي، أنوي مواصلة تكريم القميص، وجعل الجماهير سعيدة، وآمل أن يستمروا في الغناء باسمي، أنا سأبقى هنا لوقت طويل، هنا الفريق الذي منحني فرصة لعب كرة القدم".

وأكمل اللاعب البرازيلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بسبب وجودي هنا حجزت مقعدا في المنتخب البرازيلي، وهنا سجلت الكثير من الأهداف، أنا أثق في الفريق، والفريق يثق بي". وينتظر إيفرتون مواجهة قوية، غدًا الأربعاء في تمام الـ10.15 مساءً، في مواجهة ليفربول، والتي ستقام على ملعب أنفيلد، بالجولة الـ15 من