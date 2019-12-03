أزارو يقود الأهلي إلى دور الستة عشر في كأس مصر
تحرير:علي الزيني
٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
الأهلي- بني سويف
تأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
وينتظر المارد الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
الخطورة الأولى جاءت في الدقيقة 16، بتسديدة من أليو ديانج، تصدى لها حارس بني سويف، وفرض المارد الأحمر سيطرته على مجريات اللعب، دون خطورة على المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا.
وفي الدقيقة 67، سجل وليد أزارو، هدف التقدم للأهلي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وبعد دقيقة واحدة، أضاف أحمد الشيخ
الخطورة الأولى جاءت في الدقيقة 16، بتسديدة من أليو ديانج، تصدى لها حارس بني سويف، وفرض المارد الأحمر سيطرته على مجريات اللعب، دون خطورة على المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا.
وفي الدقيقة 67، سجل وليد أزارو، هدف التقدم للأهلي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وبعد دقيقة واحدة، أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، بعد تمريرة بينية من ديانج، استقبلها بتسديدة في الشباك.
وفي الدقيقة 86، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة وليد أزارو، نفذها مروان محسن، وتصدى لها محمد محفوظ، وبعد دقيقة واحدة، قلص أحمد عبدالرازق، الفارق لفريق بني سويف، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك شريف إكرامي.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اختتم وليد أزارو رباعية الأهلي، بعد كرة تهيأت أمام، سددها في الشباك.