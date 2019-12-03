أزارو يقود الأهلي إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

الأهلي- بني سويف

تأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وينتظر المارد الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

الخطورة الأولى جاءت في الدقيقة 16، بتسديدة من أليو ديانج، تصدى لها حارس بني سويف، وفرض المارد الأحمر سيطرته على مجريات اللعب، دون خطورة على المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا. وفي الدقيقة 67، سجل وليد أزارو، هدف التقدم للأهلي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وبعد دقيقة واحدة، أضاف أحمد الشيخ