فينجر: قلبي مُعلق بأرسنال.. وسأدعم ليونجبرج

تحرير:محمد جمال ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

فينجر

علق الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، على تعيين ليونجبرج مديرًا فنيًا للجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا بالتحدث وتقديم النصيحة إلى ليونجبرج، خلال فترة تواجده كمدير فني مؤقت للمدفعجية. ونقلت "شبكة سكاي سبورت" الإنجليزية، تصريحات لفينجر، حيث قال:" أنا دائمًا سعيد بمساعدة لاعبي وفريقي القدماء، فلو كان لدي ليونجبرج أية استشارات، فبالطبع سأكون متاحًا، قلبي مع الفريق، وأريدهم أن يؤدوا بشكل جيد". وأضاف أرسين: "وفريدي ملتزم، لقد أراد هذا المنصب لفترة طويلة، ولقد حصل على الفرصة، دعونا نجعله يعمل بأفكاره ونقدم له الدعم".

وقضي آرسين فينجر 22 عامًا في القيادة الفنية لأرسنال، وفاز بثلاثة ألقاب دوري إنجليزي، وسبع ألقاب كأس اتحاد إنجليزي، وغادر الجانرز في صيف 2018، ولقد لعب ليونجبرج لمدة 8 سنوات تحت قيادة فينجر، وفاز بلقب الدوري مرتين. وكان نادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج