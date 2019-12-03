رياضة

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
وليد أزارو
وليد أزارو
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
وواصل: "لم أتفاجئ من الأداء بسبب أن اللاعبين المشاركين في المباراة لم يلعبوا سويًا من قبل، ولكن الأمر تطور خلال سير المباراة". وعن رأيه في ستاد القاهرة: "أنا سعيد من خوض مباريات على ستاد القاهرة، الأرضية جيدة والاستاد ككل جيد جدًا". وتأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز
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الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
أرسين-فينجر

فينجر: قلبي مُعلق بأرسنال.. وسأدعم ليونجبرج

علق الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، على تعيين ليونجبرج مديرًا فنيًا للجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا بالتحدث وتقديم النصيحة إلى ليونجبرج، خلال فترة تواجده كمدير فني مؤقت للمدفعجية. ونقلت "شبكة سكاي سبورت" الإنجليزية، تصريحات لفينجر، حيث قال:" أنا دائمًا سعيد بمساعدة لاعبي وفريقي القدماء، فلو كان لدي ليونجبرج أية استشارات، فبالطبع سأكون متاحًا، قلبي مع الفريق، وأريدهم أن يؤدوا بشكل جيد". وأضاف أرسين: "وفريدي ملتزم، لقد أراد هذا المنصب لفترة طويلة، ولقد حصل على الفرصة، دعونا نجعله يعمل بأفكاره ونقدم له الدعم".
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الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الاهلى- وبني -سويف‎ (6)

أزارو يقود الأهلي إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وينتظر المارد الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بني سويف

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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