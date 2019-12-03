فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

وليد أزارو

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وواصل: "لم أتفاجئ من الأداء بسبب أن اللاعبين المشاركين في المباراة لم يلعبوا سويًا من قبل، ولكن الأمر تطور خلال سير المباراة". وعن رأيه في ستاد القاهرة: "أنا سعيد من خوض مباريات على ستاد القاهرة، الأرضية جيدة والاستاد ككل جيد جدًا". وتأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز

وواصل: "لم أتفاجئ من الأداء بسبب أن اللاعبين المشاركين في المباراة لم يلعبوا سويًا من قبل، ولكن الأمر تطور خلال سير المباراة".



وعن رأيه في ستاد القاهرة: "أنا سعيد من خوض مباريات على ستاد القاهرة، الأرضية جيدة والاستاد ككل جيد جدًا".



وتأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وينتظر المارد الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة.