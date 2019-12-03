مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الأهلي

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".

وواصل مدرب بني سويف، قائلًا: "فخور بما قدمه لاعبي الفريق أمام الأهلي، كان يمكننا أن نحرز أهدافًا في الشوط الأول، ما قام به فايلر من تغيرات في الشوط الثاني صنعت الفارق.. الأهلي فريق كبير، وما يمتلكه من لاعبين على مقاعد البدلاء يستطيع أن يفوز بهم بالدوري". وأضاف:"كنت متوقع أن يقوم الأهلي بإراحة لاعبيه