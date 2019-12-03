عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال
تحرير:أحمد سعيد
٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
الأهلي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.
وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في حسم المباراة لصالحه وحقق هدفه في النهاية.
وواصل: "أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني.. ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر
وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في حسم المباراة لصالحه وحقق هدفه في النهاية.
وواصل: "أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني.. ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر لأي أمور أخرى".
وتطرق عبدالحفيظ للحديث عن التحكيم الإفريقي، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة قوية وجادة من القائمين على أمر اللعبة داخل القارة مؤكدا أن وجود الـvar أمر في غاية الأهمية في ظل الأخطاء المتزايدة.
وتأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثالث لفريقه.