عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في حسم المباراة لصالحه وحقق هدفه في النهاية. وواصل: "أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني.. ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر