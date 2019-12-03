رياضة

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
الأهلي
الأهلي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في حسم المباراة لصالحه وحقق هدفه في النهاية. وواصل: "أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني.. ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر
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الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
أرسين-فينجر

فينجر: قلبي مُعلق بأرسنال.. وسأدعم ليونجبرج

علق الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، على تعيين ليونجبرج مديرًا فنيًا للجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا بالتحدث وتقديم النصيحة إلى ليونجبرج، خلال فترة تواجده كمدير فني مؤقت للمدفعجية. ونقلت "شبكة سكاي سبورت" الإنجليزية، تصريحات لفينجر، حيث قال:" أنا دائمًا سعيد بمساعدة لاعبي وفريقي القدماء، فلو كان لدي ليونجبرج أية استشارات، فبالطبع سأكون متاحًا، قلبي مع الفريق، وأريدهم أن يؤدوا بشكل جيد". وأضاف أرسين: "وفريدي ملتزم، لقد أراد هذا المنصب لفترة طويلة، ولقد حصل على الفرصة، دعونا نجعله يعمل بأفكاره ونقدم له الدعم".
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الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
الاهلى- وبني -سويف‎ (6)

أزارو يقود الأهلي إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبدالرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وينتظر المارد الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
نادي مصر

نادي مصر يُطيح بالجونة من بطولة الكأس

تأهل فريق نادي إف سي مصر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة (4- 3) من ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة ليضرب الصاعد حديثًا إلى الممتاز موعدًا مع فريق وادي دجلة، الذي صعد إلى نفس الدور بفوز على بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
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