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النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
جانب من الحضور
جانب من الحضور
افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
قدم إيهاب فهمي ومها أحمد حفل الافتتاح، وعرض فيلم يحمل اسم "المكرمون"،  تضمن الشخصيات التي سيتم تكريمهم بالمهرجان وهم محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وتضمن الفيلم كلمات من كل فنان عن المسرح العربي وأهميته.وبعدها عرض
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (1)

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
الفنان- محمد- خيري

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (1)

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
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