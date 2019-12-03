النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
جانب من الحضور
افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
قدم إيهاب فهمي ومها أحمد حفل الافتتاح، وعرض فيلم يحمل اسم "المكرمون"، تضمن الشخصيات التي سيتم تكريمهم بالمهرجان وهم محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وتضمن الفيلم كلمات من كل فنان عن المسرح العربي وأهميته.وبعدها عرض
قدم إيهاب فهمي ومها أحمد حفل الافتتاح، وعرض فيلم يحمل اسم "المكرمون"، تضمن الشخصيات التي سيتم تكريمهم بالمهرجان وهم محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وتضمن الفيلم كلمات من كل فنان عن المسرح العربي وأهميته.
وبعدها عرض فيلم مدته دقيقة استعرض من خلاله أبرز ما يقام في المهرجان من فعاليات، وبعدها ألقت وزيرة الثقافة كلمتها وقالت، إنها سعيدة بالمهرجان، مؤكدة أنه إنجاز كبير وخطوة للمستقبل.
كرم المهرجان الفنان جلال الشرقاوي التي تحمل الدورة الأولى اسمه، وبعدها بدأت التكريمات لكل من لكل من محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.
قال خالد النبوي، إنه سعيد بالتكريم، مشيرًا إلى أن والدته ووالده الراحلين لهما حق كبير عليه وهما كانوا يستحقون التكريم أكثر منه، لافتا إلى أنه فخور لتكريم الفنان جلال الشرقاوي معه، مؤكدًا أنه نتاج لكل ما مر به في حياته، وقدم التحية للفنان للراحل عبد المنعم مدبولي الذي أعطاه الفرصة للوقوف على خشبة المسرح.
فيما قبّل داوود حسين خشبة المسرح عند صعوده للتكريم، وقال، إنه جاء من بلد صغيرة اسمها الكويت، وانه يحب مصر كثيرًا، لافتا أنه محظوظ لكونه تلميذ الفنان سعيد خطاب وسعد قردش، ولم يستطع الدكتور حسن عطية الصعود لخشبة المسرح لمرضه على الرغم من محاولة بعض المتواجدين مساعدته للصعود.