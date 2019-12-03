ميسي: شعرت بالألم بسبب كريستيانو رونالدو

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

ميسي

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه شعر بالألم، عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يعادله في عدد الكرات الذهبية. جاء ذلك خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول، قائلًا: "شعرت بالألم عندما عادلني رونالدو في عدد الكرات الذهبية ولكن الأمر كان منطقيًا.. تفهمت سبب عدم فوزي بالجائزة، لم نحقق كفريق هدفنا الأساسي، وهو دوري الأبطال، الذي يمنحك حظوظا أكبر للفوز بالكرة الذهبية، في المقابل حقق كريستيانو هذا الأمر لأنه قدم مواسما كبيرة واستحق ذلك، ولم يكن أمامي الكثير لأفعله، لم يكن هناك أي ظلم".

وانتقل ميسي للحديث عن دور عائلته في حياته، قائلًا: "لقد تغيرت منذ ولادة تياجو، قبلها كان من الممكن ألا أتحدث مع أحد لأيام عندما لم تكن الأمور جيدة في الفريق، لكن قدوم تياجو غير كل شيء". وعن مباراة إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ليفربول عندما خسر برشلونة، برباعية نظيفة، أجاب: "كنا