رياضة

ميسي: شعرت بالألم بسبب كريستيانو رونالدو

تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
ميسي
ميسي
أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه شعر بالألم، عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يعادله في عدد الكرات الذهبية. جاء ذلك خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول، قائلًا: "شعرت بالألم عندما عادلني رونالدو في عدد الكرات الذهبية ولكن الأمر كان منطقيًا.. تفهمت سبب عدم فوزي بالجائزة، لم نحقق كفريق هدفنا الأساسي، وهو دوري الأبطال، الذي يمنحك حظوظا أكبر للفوز بالكرة الذهبية، في المقابل حقق كريستيانو هذا الأمر لأنه قدم مواسما كبيرة واستحق ذلك، ولم يكن أمامي الكثير لأفعله، لم يكن هناك أي ظلم".
وانتقل ميسي للحديث عن دور عائلته في حياته، قائلًا: "لقد تغيرت منذ ولادة تياجو، قبلها كان من الممكن ألا أتحدث مع أحد لأيام عندما لم تكن الأمور جيدة في الفريق، لكن قدوم تياجو غير كل شيء". وعن مباراة إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ليفربول عندما خسر برشلونة، برباعية نظيفة، أجاب: "كنا
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كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
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كيف جاءت أصوات محمد صلاح في جائزة البالون دور؟

حصد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي أقيم على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الإثنين. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز في المركز الرابع.
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رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
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ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
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