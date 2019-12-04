مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج
تحرير:علي الزيني
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
مانشستر سيتي - بيرنلي
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «تيرف مور»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل جابريل خيسوس هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني، وعزز هيرنانديز بهدف ثالث، واختتم رياض محرز رباعية السيتيزن، وسجل روبي برادي هدف أصحاب الأرض.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
فريق مانشستر سيتي، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25، بعد تمريرة من ديفيد سيلفا إلى جابرييل خيسوس، الذي أطلق تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بشكل رائع.
بعد الهدف، ظلت سيطرة السيتي مستمرة، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق نيك بوب، حارس مرمى فريق
فريق مانشستر سيتي، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25، بعد تمريرة من ديفيد سيلفا إلى جابرييل خيسوس، الذي أطلق تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بشكل رائع.
بعد الهدف، ظلت سيطرة السيتي مستمرة، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق نيك بوب، حارس مرمى فريق بيرنلي، لينتهي الشوط الأول، بتقدم الضيوف بهدف نظيف.
وفي الدقيقة 51، أضاف جابريل خيسوس، الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استلم تمريرة بيرناردو سيلفا، بتسديدة مباشرة في الشباك، وفي الدقيقة 68، عزز السيتي تقدمه، بهدف ثالث، عن طريق رودريجو هيرنانديز، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 87، سجل رياض محرز الهدف الرابع للسيتي، بعدما راوغ مدافعي بيرنلي، وأطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 89 أحرز برادي هدف بيرنلي الوحيد.