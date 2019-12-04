رياضة

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
مانشستر سيتي - بيرنلي
مانشستر سيتي - بيرنلي
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «تيرف مور»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل جابريل خيسوس هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني، وعزز هيرنانديز بهدف ثالث، واختتم رياض محرز رباعية السيتيزن، وسجل روبي برادي هدف أصحاب الأرض. الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
فريق مانشستر سيتي، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25، بعد تمريرة من ديفيد سيلفا إلى جابرييل خيسوس، الذي أطلق تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بشكل رائع. بعد الهدف، ظلت سيطرة السيتي مستمرة، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق نيك بوب، حارس مرمى فريق
اقرأ المزيد
حمدى-النقاز

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
ليونيل ميسي

ميسي: شعرت بالألم بسبب كريستيانو رونالدو

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه شعر بالألم، عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يعادله في عدد الكرات الذهبية. جاء ذلك خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول، قائلًا: "شعرت بالألم عندما عادلني رونالدو في عدد الكرات الذهبية ولكن الأمر كان منطقيًا.. تفهمت سبب عدم فوزي بالجائزة، لم نحقق كفريق هدفنا الأساسي، وهو دوري الأبطال، الذي يمنحك حظوظا أكبر للفوز بالكرة الذهبية، في المقابل حقق كريستيانو هذا الأمر لأنه قدم مواسما كبيرة واستحق ذلك، ولم يكن أمامي الكثير لأفعله، لم يكن هناك أي ظلم".
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط في البريميرليج

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. رحيم سترلينج سجل هدف التقدم للضيوف، وتعادل جيترو فيليمس لأصحاب الأرض، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي، بينما أدرك جونجو شيلفي هدف التعادل لنيوكاسل. بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي سيلعب أمام ضيفه برايتون، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.
رحيم-سترلينج

فيرديناند يهاجم مدرب إنجلترا بسبب نجم مانشستر سيتي

انتقد ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، قرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، باستبعاد رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، من مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو بعد خلاف مع زميله في الفريق جو جوميز، مدافع ليفربول. واشتبك الثنائي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد، ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة الخدمة الدولية، وظهر جوميز بخدش قُرب عينه اليمنى.
محمد صلاح

الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]