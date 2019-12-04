مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

مانشستر سيتي - بيرنلي

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «تيرف مور»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل جابريل خيسوس هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني، وعزز هيرنانديز بهدف ثالث، واختتم رياض محرز رباعية السيتيزن، وسجل روبي برادي هدف أصحاب الأرض. الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

فريق مانشستر سيتي، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25، بعد تمريرة من ديفيد سيلفا إلى جابرييل خيسوس، الذي أطلق تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بشكل رائع. بعد الهدف، ظلت سيطرة السيتي مستمرة، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق نيك بوب، حارس مرمى فريق