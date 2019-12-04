رياضة

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
وعن جلسة لاعبي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي، لحل أزمة المستحقات، أجاب، قائلًا: "لن أعود للزمالك، كما قلت أنا لاعب حر وإن أرادني الزمالك، مجددًا فعليه الحديث مع المحامي الخاص بي وأن يقوم بشرائي من جديد وبعقد جديد". وعن تلقيه عروض مصرية، قال: "هناك حديث شفهي مع أحد الأندية المصرية، ويلعب في البطولات
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