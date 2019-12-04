سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك