احتياطي مصر من الذهب يفقد 119 مليون دولار في نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

الذهب

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار.

وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.930 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 41.611 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 319 مليون دولار. وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك