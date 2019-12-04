ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ليفربول

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره توتنهام على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 9:30 مساء.ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 20 نقطة.وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار