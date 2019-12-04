رياضة

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ليفربول
ليفربول
تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره توتنهام على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 9:30 مساء.ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 20 نقطة.وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
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ريتشارليسون

ريتشارليسون يمدد عقده مع إيفرتون حتى عام 2024

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تمديده لعقد ريتشارليسون، خط وسط التوفيز، حتى عام 2024، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاء في الإعلان تعليق من اللاعب صاحب الـ22 عامًا، حيث قال: "أخرج وأضع حياتي على المحك، أحاول أن أعرق الدماء والدموع لهذا النادي، أنوي مواصلة تكريم القميص، وجعل الجماهير سعيدة، وآمل أن يستمروا في الغناء باسمي، أنا سأبقى هنا لوقت طويل، هنا الفريق الذي منحني فرصة لعب كرة القدم".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
مانشستر سيتي

ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.
مانشستر يونايتد - شيفلد يونايتد

شيفيلد يُفسد ريمونتادا مانشستر يونايتد بتعادل مثير

بعد مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره شيفيلد يونايتد، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «برامال لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة البريميرليج، بفارق الأهداف عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر، في المقابل وصل شيفيلد إلى النقطة الـ18 في المركز السادس، بفارق نقطة عن وولفرهامبتون الخامس.
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