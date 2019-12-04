اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

المهندس طارق الملا وزير البترول

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) خلال العام المقبل 2020. وشهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.

ويأتى هذا الاتفاق في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار. وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى