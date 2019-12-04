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اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) خلال العام المقبل 2020. وشهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
ويأتى هذا الاتفاق في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار. وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى
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حديد (1)

شعبة مواد البناء: 500 جنيه زيادة في أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
سبائك-ذهب (4)

احتياطي مصر من الذهب يفقد 119 مليون دولار في نوفمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1470 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سحر-نصر

نصر: مصر تمتلك بنية تحتية تلبي احتياجات المستثمرين

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية داعمة تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاج إليه المستثمرون الراغبون في الاستثمار بمصر. ولفتت نصر، في كلمتها خلال جلسة "إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" على هامش منتدى "إفريقيا 2019" الذي يعقد حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يوجد حاليا إطار تشريعي خاص لتحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
وزيرة الاستثمار مع المكرمات

وزيرة الاستثمار تكرم 3 باحثات مصريات فزن بزمالة لوريال- يونسكو

كرمت وزيرة الاستثمار سحر نصر ثلاث باحثات مصريات؛ لفوزهن بزمالة برنامج "لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم" لعام 2019. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنوا جوليا، مدير عام "لوريال مصر".
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.
مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
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