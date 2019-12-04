رياضة

قطر تصطدم بالبرازيل في مجموعة نارية بكوبا أمريكا

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
قطر
قطر
تلعب قطر مع البرازيل حاملة اللقب، وكولومبيا التي تشارك في الاستضافة، بعد سحب قرعة كأس كوبا أمريكا 2020، بينما تلعب أستراليا مع الأرجنتين المشاركة في التنظيم. وسحبت قرعة المجموعتين في يونيو، لكن أجريت القرعة لتحديد مصير الضيفتين، وأوقعت قطر، بطلة آسيا، في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، وفي المقابل تلعب أستراليا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، ضمن المجموعة الأولى، مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي.
وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا، وتضم كل منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، إلى جانب الضيفتين قطر وأستراليا، وستقام المسابقة في كولومبيا والأرجنتين، خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو من العام المقبل. وستتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي، على
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
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كأس-العالم (2)

اتحاد «كونميبول» يحدد موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

يحتضن مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، يوم 17 ديسمبر المقبل، قرعة تصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يتم تحديد جدول وتواريخ المواجهات بين منتخبات أمريكا الجنوبية، والتى ستنطلق فى مارس 2020، وجاء فى بيان (كونميبول)، أن المنتخبات الـ10 فى أمريكا الجنوبية، ستحضر قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، الذى سيجرى فى الفترة بين 21 نوفمبر 2022، و18 ديسمبر من نفس العام"، وتشارك فى التصفيات منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وكولومبيا وتشيلى وبيرو وبوليفيا وفنزويلا والإكوادور.
ليونيل ميسي

«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه راض عن أداء منتخب بلاده أمام أوروجواي، في الودية التي انتهت بالتعادل (2-2)، مؤكدا أنها تسهم في تطوير أداء التشكيلة الحالية، التي قد يطرأ عليها بعض التغييرات القليلة خلال الفترة المقبلة. وصرح سكالوني بأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة يمثلون "القاعدة" التي سيعتمد عليها خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا العام المقبل، لكنه لم يستبعد إضافة لاعب آخر إليها، كما أكد أنه بعد مواجهة البرازيل؛ التي انتهت بفوز التانجو (1-0)، فرض فريقه "هويته"، ما يعتبر أمرا جيدا للمجموعة.
كافانى

كافاني يتفادى الحديث عن صدامه مع ميسي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة الودية التي جمعت أمس بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، ليؤكد مهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني على أهمية إنهاء العام دون هزيمة، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأمس، وصرح كافاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين: "الحقيقة أن اللقاء انقسم لعدة أجزاء وظهر عليه طابع كرة القدم الأمريكية الجنوبية"، وتجنب كافاني التعليق على المناقشة التي دخل فيها مع نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في نهاية الشوط الأول، مكتفيا بالتأكيد على الأداء الجيد من جانب المنتخبين في المباراة.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

البرازيل تختتم ودياتها بمواجهة كوريا الجنوبية

تتواصل اليوم الثلاثاء المباريات الودية في فترة الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عندما تواجه البرازيل نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وترغب البرازيل في تعويض خسارتها منذ 4 أيام في السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حققت خلالها البرازيل الانتصار في 4 لقاءات مقابل انتصار وحيد لكوريا الجنوبية، وحسمت البرازيلا آخر مواجهة ديصا بهدفين دون رد في شهر أكتوبر من عام 2013.
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