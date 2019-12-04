قطر تصطدم بالبرازيل في مجموعة نارية بكوبا أمريكا

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

قطر

تلعب قطر مع البرازيل حاملة اللقب، وكولومبيا التي تشارك في الاستضافة، بعد سحب قرعة كأس كوبا أمريكا 2020، بينما تلعب أستراليا مع الأرجنتين المشاركة في التنظيم. وسحبت قرعة المجموعتين في يونيو، لكن أجريت القرعة لتحديد مصير الضيفتين، وأوقعت قطر، بطلة آسيا، في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، وفي المقابل تلعب أستراليا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، ضمن المجموعة الأولى، مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا، وتضم كل منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، إلى جانب الضيفتين قطر وأستراليا، وستقام المسابقة في كولومبيا والأرجنتين، خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو من العام المقبل. وستتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي، على