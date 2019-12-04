جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

بيب جوارديولا

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.

ولم يشعر بيب بالاندهاش من فرض السيطرة، عن طريق عدد كبير من التمريرات القصيرة السريعة، قائلا: "أنا فخور بأننا مررنا الكثير من الكرات، والافتقار لعدد كبير من التمريرات، نحن نقوم على امتلاك الكرة والتمرير، يجب تحريك الكرة بشكل أكبر، هذا هو الأسلوب الوحيد، وقد فعلناه بشكل رائع". وواصل جوارديولا: "نحن نحتاج