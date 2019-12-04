رياضة

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
ولم يشعر بيب بالاندهاش من فرض السيطرة، عن طريق عدد كبير من التمريرات القصيرة السريعة، قائلا: "أنا فخور بأننا مررنا الكثير من الكرات، والافتقار لعدد كبير من التمريرات، نحن نقوم على امتلاك الكرة والتمرير، يجب تحريك الكرة بشكل أكبر، هذا هو الأسلوب الوحيد، وقد فعلناه بشكل رائع". وواصل جوارديولا: "نحن نحتاج
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط في البريميرليج

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. رحيم سترلينج سجل هدف التقدم للضيوف، وتعادل جيترو فيليمس لأصحاب الأرض، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي، بينما أدرك جونجو شيلفي هدف التعادل لنيوكاسل. بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي سيلعب أمام ضيفه برايتون، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.
بيب-جوارديولا

هل سيعاقب جوارديولا بعد تعليقاته الساخرة من الحكام؟

لن يواجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أي إجراء من اتحاد كرة القدم بسبب سلوكه أثناء هزيمة فريقه بنتيجة 3- 1 أمام ليفربول. وكان جوارديولا غاضبًا من العديد من القرارات التي صدرت ضد سيتي في ملعب "أنفيلد"، بما في ذلك لمسة يد مُحتملة ضد ترينت ألكساندر أرنولد قبل وقت قصير من هدف ليفربول الافتتاحي. وصاح المدير الفني لفريق سيتي صيحة أخرى بسبب لمسة يد جديدة من ألكساندر أرنولد في الشوط الثاني، حيث صرخ مرتين في الحكم الرابع مايك دين على خط التماس.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
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