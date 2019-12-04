رياضة

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
وبعد 3 انتصارات متتالية يذهب النادي اللندني في ضيافة اليونايتد، وطغى على المباراة الحديث عن تفكير مورينيو في قرار إقالته من يونايتد، خاصة أن الفريق في حالة أسوأ تحت قيادة سولسكاير. وقال مورينيو: "ليس لديّ رغبة فى الحديث عن ذلك، لقد بذلت قصارى جهدي، وبكل تأكيد قمت بتحليل الأمر، إذ التقيت مع المساعدين
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
جوارديولا

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
جوزيه-مورينيو

ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
ماوريسيو-بوكيتينو (1)

كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
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