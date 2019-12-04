مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

جوزيه مورينيو

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.

وبعد 3 انتصارات متتالية يذهب النادي اللندني في ضيافة اليونايتد، وطغى على المباراة الحديث عن تفكير مورينيو في قرار إقالته من يونايتد، خاصة أن الفريق في حالة أسوأ تحت قيادة سولسكاير. وقال مورينيو: "ليس لديّ رغبة فى الحديث عن ذلك، لقد بذلت قصارى جهدي، وبكل تأكيد قمت بتحليل الأمر، إذ التقيت مع المساعدين