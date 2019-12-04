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الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد

يشهد لبنان ضبابية في المشهد ولم تتضح الصورة حتى الآن، فرئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجه حتى الساعة الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
"المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، بهذه الكلمات عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عما هو قادم حاملا الكثير من التفاؤل في محاولة لطمأنة الشارع اللبناني بقرب انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهرين. جرعة التفاؤل هذه يبدو أنها في غير محلها، نظرا لاستمرار اشتعال الشارع، حيث يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إغلاق المرافق والمؤسسات العامة وقطع الطرق، مع استمرار أزمة تكليف رئيس للحكومة التي لم تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
تحذير من انفلات الشارع بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية، إلى إضراب عام "بغية التصعيد"، بدأ المحتجون في لبنان فى قطع الطرق، وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس
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مظاهرات العراق

حراك العراق يوجه بوصلة الكتل لاختيار خليفة عبد المهدي

بدأ العراق رحلة البحث عن رئيس الحكومة الجديد، وأصبحت هذه الخطوة هي الشغل الشاغل للشارع العراقي المنتفض، حيث يترقب العراقيون تحديد هذه الشخصية، نظرا لأن منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعد أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد أكثر من شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد.
مستوطنون

الضفة الغربية: تجريف أراض جنوب نابلس ودهس 3 فلسطينيين

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، مساحات من الأراضي بقرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، بينما قام مستوطن بدهس 3 فلسطينيين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات المستوطنين قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم ايمن صوفان في بورين. في سياق آخر، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، ليلة أمس جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
السودان

23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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التظاهر -في -لبنان (2)

في ذكرى استقلال لبنان.. غاب السياسيون وحضر المواطنون

تحل، غدا الجمعة، ذكرى استقلال لبنان الـ76، في أجواء مختلفة عن كل عام، إذ تأتي هذه الذكرى وسط فراغ حكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، وفي وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد. وجرت العادة في احتفال لبنان بذكرى استقلاله، تنظيم عرض عسكري يحضره الرؤساء الثلاثة وسياسيون ودبلوماسيون وقيادات أمنية وعسكرية وضباط، فضلا عن قيام الجيش باستعراض أفواجه بالأسلحة والآليات العسكرية، إلا أن الأوضاع التي تعيشها البلاد ستجعل أجواء الاحتفال مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.
محمد الصفدي

ساقط بالشارع.. حراك لبنان يرفض رئاسة الصفدي للحكومة

"محمد الصفدي" اسم ذاع صيته في لبنان خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال أن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة. مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أفادت أيضا في وقت سابق أن هناك توافقا بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة. وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد الخميس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.
التظاهر -في -لبنان (10)

لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

وسط استمرار الحراك اللبناني المستمر منذ ما يقرب من شهر تحاول فرنسا القيام بدور الوساطة في ظل الظروف الراهنة والمأزق السياسي والاقتصادي. وفي إطار هذه الوساطة قام كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية إلى بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في وقت لا تزال المباحثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة متعثرة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
احتجاجات لبنان

حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
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