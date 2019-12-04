الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد

يشهد لبنان ضبابية في المشهد ولم تتضح الصورة حتى الآن، فرئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجه حتى الساعة الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة
"المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، بهذه الكلمات عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عما هو قادم حاملا الكثير من التفاؤل في محاولة لطمأنة الشارع اللبناني بقرب انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهرين.
جرعة التفاؤل هذه يبدو أنها في غير محلها، نظرا لاستمرار اشتعال الشارع، حيث يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إغلاق المرافق والمؤسسات العامة وقطع الطرق، مع استمرار أزمة تكليف رئيس للحكومة التي لم تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
تحذير من انفلات الشارع
بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية، إلى إضراب عام "بغية التصعيد"، بدأ المحتجون في لبنان فى قطع الطرق، وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس
تحذير من انفلات الشارع
بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية، إلى إضراب عام "بغية التصعيد"، بدأ المحتجون في لبنان فى قطع الطرق، وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان.
ولا تزال طرابلس وعكار تشهدان حركة قطع لعدد من الطرقات، وإقفال مرافق حيوية، تلبيةً لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.
ونجد أن لبنان يعيش حالة شبه عصيان مدني، مع دعوات متصاعدة من نشطاء إلى عصيان كامل، ترافقها تحذيرات من انفلات الشارع، في ظل تكرار اعتداء أنصار قوى سياسية على محتجين، بل على عناصر من الجيش والأمن أيضًا.
وبعد أن أجبروا الحريري في 29 أكتوبر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، يحاول المحتجون إجبار الطبقة الحاكمة على تشكيل حكومة تكنوقراط.
كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
رفض إعادة النظام
وسط استمرار الحراك تشهد البلاد ضبابية في المشهد، ولم تتضح الصورة حتى الآن، فرئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجه حتى الساعة الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، التي لم يتضح بعد شكلها وتفصيلها.
وبعد تسريب تشكيلة للحكومة المزمع تأليفها، والتي أكد الحراك اللبناني رفضها، تجدد، صباح اليوم الأربعاء، قطع عدد من الطرقات في شمال لبنان، حيث عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق الدولي على أتوستراد المنية بالسيارات والشاحنات، ودعا الحراك إلى تحركات جديدة مساء اليوم.
وأكدت إحدى مجموعات الحراك في بيان، ليل الثلاثاء، رفضها "أي حكومة يشكلها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة المعادية لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس الآليات التحاصصية".
كما جددت رفضها لأي "حكومة يكون برنامجها الورقة الإصلاحية المطروحة من رئيس الوزراء السابق، والتي لا تعبر سوى عن استمرار النهج الاقتصادي والمالي الفاشل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
ويتهم ناشطون السلطة الحاكمة بأنها تمارس الضغوط الأمنية والسياسية على المتظاهرين، من الاعتقالات والاستدعاءات، وصولا إلى اتباع سياسة "شارع مقابل شارع"، في محاولة لترهيبهم وتخويفهم تمهيدا لفض التظاهرات ووضع حد لها بشكل أو بآخر.
فقر وانتحار
خرج اللبنانيون إلى الشارع، في الوقت الذي يعيش فيه ثلث الشعب تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة 30 فى المئة في صفوف الشباب، ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة للبلاد منذ استقالة الحريري.
ودفع تراكم الديون لبنانيا إلى الانتحار، بعدما وجد نفسه عاجزا عن تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، في خضم أزمة سياسية واقتصادية خانقة في البلاد، بينما سادت حالة من الجدل فى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقدم ناجي الفليطي (40 عاما) وهو أب لطفلين، على شنق نفسه، في بلدة عرسال شرقي البلاد، قرب الحدود السورية، وفق ما روى ابن عمه حسين لوكالة "فرانس برس"، موضحا أنه لم يقوَ على توفير تكاليف علاج زوجته المصابة بالسرطان أو تسديد فواتير للمحال التجارية ناهزت قيمتها 460 دولارا.
وعلى غرار العديد من سكان البلدة، التي تعرف بمقالع الحجارة المستخدمة في البناء، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ أكثر من شهرين، مع تعثر قطاع البناء جراء التدهور الاقتصادي.