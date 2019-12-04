رياضة

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
ميسي
ميسي
قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
وكان ميسي قد أكد خلال تسلّمه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره، الإثنين الماضي، أن "الجوائز الفردية ليست هدفه"، مشيرا إلى رغبته في التتويج بكوبا أمريكا أو التشامبيونز ليج، رغم أنه حذر من أن اعتزاله اقترب. وقال نجم برشلونة، عقب حفل الكرة الذهبية في فرنسا: "آمل فى اللعب لسنوات
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
جوارديولا

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
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قطر

قطر تصطدم بالبرازيل في مجموعة نارية بكوبا أمريكا

تلعب قطر مع البرازيل حاملة اللقب، وكولومبيا التي تشارك في الاستضافة، بعد سحب قرعة كأس كوبا أمريكا 2020، بينما تلعب أستراليا مع الأرجنتين المشاركة في التنظيم. وسحبت قرعة المجموعتين في يونيو، لكن أجريت القرعة لتحديد مصير الضيفتين، وأوقعت قطر، بطلة آسيا، في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، وفي المقابل تلعب أستراليا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، ضمن المجموعة الأولى، مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي.
ميسي‎

البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
ليونيل ميسي

«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه راض عن أداء منتخب بلاده أمام أوروجواي، في الودية التي انتهت بالتعادل (2-2)، مؤكدا أنها تسهم في تطوير أداء التشكيلة الحالية، التي قد يطرأ عليها بعض التغييرات القليلة خلال الفترة المقبلة. وصرح سكالوني بأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة يمثلون "القاعدة" التي سيعتمد عليها خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا العام المقبل، لكنه لم يستبعد إضافة لاعب آخر إليها، كما أكد أنه بعد مواجهة البرازيل؛ التي انتهت بفوز التانجو (1-0)، فرض فريقه "هويته"، ما يعتبر أمرا جيدا للمجموعة.
بيليه (6)

مدرب البرازيل: ميسي غير عادي.. لكن بيليه لا يضاهى

تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، ومقارنته بأسطورة السامبا بيليه، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء. وقال مدرب منتخب البرازيل: "ليونيل ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا". وأضاف أدينور باتشي الشهير بتيتي: "ليونيل ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".
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