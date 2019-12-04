مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".

وكان ميسي قد أكد خلال تسلّمه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره، الإثنين الماضي، أن "الجوائز الفردية ليست هدفه"، مشيرا إلى رغبته في التتويج بكوبا أمريكا أو التشامبيونز ليج، رغم أنه حذر من أن اعتزاله اقترب. وقال نجم برشلونة، عقب حفل الكرة الذهبية في فرنسا: "آمل فى اللعب لسنوات

وكان ميسي قد أكد خلال تسلّمه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره، الإثنين الماضي، أن "الجوائز الفردية ليست هدفه"، مشيرا إلى رغبته في التتويج بكوبا أمريكا أو التشامبيونز ليج، رغم أنه حذر من أن اعتزاله اقترب.



وقال نجم برشلونة، عقب حفل الكرة الذهبية في فرنسا: "آمل فى اللعب لسنوات عديدة، لكني أقترب من سن الـ33، وسيعتمد الأمر على حالتي البدنية".



وبخصوص منافسي الأرجنتين في مجموعة "تشيلي، باراجواي، أوروجواي، بوليفيا، أستراليا"، قال سكالوني: "جميعها منتخبات صعبة، المباراة الأولى (أمام تشيلي) ستكون صعبة، لأنه منتخب جيد، لكننا بحالة جيدة أيضا".



وأبدى المدرب سعادته باستضافة المباراة الافتتاحية على أرضه، قائلا: "هذا بلدنا، ومن المنطقي أن تكون مرشحا للفوز بالافتتاح، نشعر بالثقة ولدينا القدرة على التنافس".

